Gli AirTag di Google hanno finalmente un nome ed un’icona

Negli ultimi mesi si è parlato molto di una possibile alternativa agli AirTag di Apple proposta da Google. Il nome in codice del progetto richiama uno dei personaggi della saga di Star Wars, ma da oggi è finalmente noto anche quello che potrebbe essere il nome ufficiale e l'icona del nuovo prodotto: i tracker di Google arriveranno sul mercato probabilmente come Nest Locator Tag.

Nest Locator Tag è l'alternativa di Google agli AirTag di Apple

Con il nome in codice Grogu, i Google Nest Locator Tag potrebbero essere la sorpresa dell'evento I/O del 10 maggio, occasione in cui la compagnia di Mountain View presenterà i nuovi Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel Tablet, oltre che il nuovo aggiornamento di Android 14. L'icona del nuovo prodotto è apparsa in queste ore all'interno dei Material Symbols utilizzati dagli sviluppatori, facendo presupporre un imminente presentazione.

I Nest Locator Tag funzioneranno probabilmente proprio come gli AirTag di Apple, permettendo di identificare in tempo reale la posizione dell'oggetto a cui sono collegati. Non è chiaro, tuttavia, se questi nuovi dispositivi funzioneranno solo con gli smartphone Pixel (come avviene per gli SmartTag di Samsung che funzionano solo con i dispositivi dell'azienda coreana) oppure con tutti i telefoni dotati di Android (probabilmente dalla versione 12 in poi).

Al momento non ci sono altre informazioni su questo nuovo tracker ma, come accennato in precedenza, Google potrebbe presentarli a sorpresa in occasione dell'evento previsto tra una settimana esatta.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il