Google TV si aggiorna: tutte le novità che migliorano le performance

A partite da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per i dispositivi che utilizzano Google TV, con un sostanziale miglioramento delle prestazioni. I Chromecast e i set-top-box che fanno utilizzo di questo sistema operativo che rende smart le TV, grazie a questo nuovo aggiornamento possono sfruttare nuove funzioni che riducono lo spazio utilizzato sul disco e migliorano la reattività dell'interfaccia.

Il nuovo aggiornamento di Google TV aggiunge l'ibernazione automatica delle app

L'obiettivo della compagnia statunitense è quello di eliminare i tempi di attesa in Google TV grazie a questo nuovo aggiornamento. Quando il dispositivo (che sia una Chromecast o una TV) verrà risvegliato dalla modalità riposo oppure sarà riavviato, risulterà molto più reattivo e i comandi saranno inviati e ricevuti in modo molto più veloce.

Questo aggiornamento include anche dei sostanziali miglioramenti alla gestione delle app, per consentire di avere più spazio a disposizione. Dopo 30 giorni di inutilizzo, Google TV metterà automaticamente le app in ibernazione, consentendo di risparmiare spazio mantenendo comunque i dati e le personalizzazioni salvate.

L'aggiornamento è disponibile per i dispositivi basati almeno su Android TV 12 e per tutte le nuove Chromecast dotate di Google TV. Per verificare la disponibilità dell'aggiornamento sul vostro dispositivo è necessario recarsi nelle impostazioni di sistema ed effettuare un controllo degli aggiornamenti.

