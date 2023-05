Moto G (2023) ufficiale: il ritorno di #megliomotog?

C'era una volta il detto #megliomotog: correva il lontano 2014, Motorola era appena stata comprata da Google e i brand cinesi era sconosciuti ai più. Poi venne l'acquisizione di Lenovo, l'arrivo delle varie Xiaomi, OPPO e vivo e quella Motorola divenne soltanto un ricordo, passando dal lanciare pochi modelli all'anno ad ampliare il suo catalogo in modi piuttosto confusionari. Se prima c'era soltanto “Moto G”, nel tempo ne sono spuntate varie forme: G Plus, G Play, G Stylus (di cui è appena arrivato un nuovo capitolo), G Power, G Fast, G Pro, G Pure e probabilmente ne dimentico qualcuna, una serie di varianti che non hanno fatto che creare confusione nei consumatori. Ma adesso facciamo la conoscenza di Moto G (2023), l'ultima incarnazione del modello originale, perciò scopriamone le novità.

Motorola presenta Moto G (2023), il nuovo medio di gamma della storica serie

Moto G (2023) ha un display LCD da 6,5″ HD+ con una risoluzione di 720 x 1.600 pixel e una densità di 269 PPI, rapporto schermo-scocca dell'89% e frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz. Il SoC è lo Snapdragon 480+ di Qualcomm, a 8 nm Samsung, che oltre a supportare il 5G ha una CPU octa-core Kryo 460 fino a 2,2 GHz e GPU Adreno 619. In termini di memoria, dispone di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che può essere espansa fino a 1 TB tramite una scheda microSD. Ci sono anche opzioni per la sicurezza, come il sensore di impronte digitali e il riconoscimento facciale.

Lato software, viene fornito con l'ultima versione del sistema operativo Android 13. La fotocamera anteriore è da 8 MP, mentre le fotocamere posteriori sono due, da 48+2 MP f/1.7-2.4 con sensore macro e tecnologia Quad Pixel. La batteria è un'unità da 5.000 mAh con una ricarica da 15W, in dimensioni pari a 163,94 x 74,98 x 8,39mm e un peso di 189 g. È dotato di dual SIM con anche eSIM, la connettività comprende Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, mini-jack per cuffie e GPS, ma niente NFC mentre non mancano speaker stereo.

Il nuovo Moto G (2023) è disponibile in un unico colore, Ink Blue, a un prezzo di 249,99$ per il mercato statunitense, nell'attesa di scoprire se e quando arriverà anche in Italia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il