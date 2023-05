Moto G Stylus 2023 ufficiale: lo smartphone col pennino è tornato

In occasione del debutto negli USA di Edge+ 2023, ossia il nostro Edge 40 Pro, la compagnia asiatica ha presentato anche un'altra novità. Lo smartphone col pennino è tornato: Moto G Stylus 2023 è ufficiale e in questo approfondimento adiamo a scoprire tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Moto G Stylus 2023 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Già protagonista di leak precedenti, Moto G Stylys 2023 arrivano un look rinnovato rispetto al predecessore. Frontalmente ritroviamo uno schermo con punch hole, mentre cambia il layout della fotocamera (questa volta si tratta di un modulo rettangolare contenente una Dual Camera e il Flash LED).

Il display è un'unità IPS da 6,5″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), rapporto in 20:9 e refresh rate a 90 Hz. Il lettore d'impronte digitali è integrato nel tasto di accensione, posizionato lungo il bordo destro. Ovviamente la peculiarità del terminale è il suo pennino: questo trova spazio in un alloggiamento lungo il bordo inferiore.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche del nuovo Moto G Stylus 2023 sono affidate nuovamente a MediaTek con il chipset Helio G85 (12 nm, A75 a 2.0 GHz, GPU Mali-G52 MC). Questo è supportato da 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di storage eMMC 5.1, espandibile tramite microSD. L'autonomia è affidata ad una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 18W.

Il resto del pacchetto comprende Android 13 lato software, il supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS, una porta Type-C per ricarica e trasferimento dati, speaker stereo ed un ingresso mini-jack per le cuffie.

Il comparto fotografico dello smartphone fa affidamento du una Dual Camera da 50 + 2 MP con apertura f/1.8-2.4 ed un obiettivo macro. Infine, frontalmente, trova spazio un modulo selfie da 8 MP.

Moto G Stylus 2023 – Prezzo e uscita

Come anticipato in apertura, Moto G Stylus 2023 è stato lanciato negli USA: il prezzo è di 199,9$ (circa 181€ al cambio attuale) mentre le vendite partiranno dal 5 maggio. Al momento non è dato di sapere se arriverà in Italia (anche se pare un'ipotesi improbabile).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il