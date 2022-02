Moto G Stylus 2022 ufficiale: pennino sì, ma low-cost

Si espande il catalogo di smartphone mid-range di Motorola con il lancio di questo nuovo Moto G Stylus 2022. Come il nome suggerisce, è il diretto successore della linea Stylus lanciata nel 2020. E come accaduto per il suo predecessore, ci troviamo dinnanzi a uno smartphone che non rinuncia nell'offrire agli utenti dimensioni piuttosto capienti. L'ampio display è studiato per sfruttare al meglio le possibilità che porta con sé l'integrazione di un apposito pennino, per quanto senza le capacità avanzate della serie Note di Samsung.

Moto G Stylus 2022 ufficiale: ecco come si rinnova la fascia media

Moto G Stylus 2022 ha uno schermo MaxVision IPS LCD da 6,8″ Full HD+ (2460 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 396 PPI e refresh rate che sale da 60 a 90 Hz. In questo modo, la fluidità dovrebbe garantire una maggiore responsività dello stylus compreso col telefono. Disponibile nelle due colorazioni Twilight Blue e Metallic Rose, lo smartphone ha una scocca in plastica che mantiene la resistenza ai liquidi del predecessore (ma senza certificazione). Per lo sblocco biometrico è presente un sensore d'impronte laterale, in una scocca che misura 170,21 x 75,9 x 9,45 mm e un peso di 216 g.

Un cambiamento degno di nota è nella piattaforma hardware, che da Qualcomm passa a MediaTek. All'interno di Moto G Stylus troviamo il SoC Helio G88 a 12 nm, comprensivo di una CPU octa-core Cortex-A75 fino a 2 GHz e GPU Mali-G52 MC2. I tagli di memoria comprendono 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile tramite microSD fino a 512 GB. Ad alimentare il tutto c'è una ben più capiente batteria, che da 4.000 passa a 5.000 mAh con supporto alla ricarica 10W.

Il software è comunque basato su Android 11 e non sul più recente Android 12. La connettività comprende Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo, ingresso mini-jack e porta USB Type-C. La fotocamera, infine, comprende sensori da 50+8+2 MP f/1.9-2.2-2.4 con grandangolare con FoV da 118° e per l'acquisizione di profondità. La selfie camera è invece un sensore da 16 MP f/2.2.

Prezzo e data d'uscita

Motorola ha lanciato Moto G Stylus 2022 negli Stati Uniti, a un prezzo di 299$. Per il momento non sappiamo se arriverà in Italia, ricordando che il suo predecessore non venne reso disponibile da noi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il