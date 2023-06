Dopo 10 anni Google dice addio alla prima storica Chromecast

Google ha annunciato in queste ore l'interruzione del supporto per Chromecast di prima generazione, arrivata sul mercato oramai quasi 10 anni fa. Lanciato nel 2013 come parte del nuovo programma di interattività per le TV di Google, a partire da oggi il dispositivo non riceverà più aggiornamenti o patch di sicurezza.

Niente più aggiornamenti per Chromecast di prima generazione, Google interrompe il supporto

La prima TV Stick di Google, quindi, arriva alla fine del supporto vitale dopo aver ricevuto nel mese di novembre 2022 il suo ultimo aggiornamento: la versione 1.36.159268 che risolveva diversi bug ed apportava alcuni miglioramenti alle performance. Google ha avvisato che con l'interruzione del supporto, gli utenti potrebbero incorrere in prestazioni altalenanti.

“Il supporto per Chromecast (1st gen) è finito, il che significa che questi dispositivi non riceveranno più aggiornamenti software o di sicurezza, e Google non fornirà più supporto tecnico. Gli utenti potrebbero osservare una degradazione delle performance” si legge sulla pagina di supporto di Google.

Arrivata sul mercato nel 2013 ad un prezzo di poco superiore ai 30€, la prima Chromecast ha acceso quella che sarebbe diventata la guerra delle TV Stick. Dapprima in vendita su Amazon, il colosso dell'e-commerce accese la sfida rimuovendo i prodotti di Google per proporre le prime Fire TV Stick, dando vita ad una rivalità storica.

