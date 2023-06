Samsung lancia il programma di riparazione fai-da-te, ma non per tutti

Samsung in questi giorni ha lanciato ufficialmente il programma di riparazione fai-da-te, ma soltanto i fortunati utenti coreani potranno approfittare della possibilità di riparare da soli i dispositivi della nota azienda. A partire dal 30 maggio, infatti il “Self-repair Program” di Samsung è attivo in Corea del Sud, consentendo agli utenti di acquistare i pezzi di ricambio direttamente online.

In Corea arriva la riparazione fai-da-te per i dispositivi Samsung

Con l'introduzione del programma di riparazione fai-da-te, gli acquirenti dei prodotti Samsung potranno recarsi in un centro specializzato e riparare i loro dispositivi, con la possibilità di acquistare direttamente dalla casa coreana i pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

Non tutti i prodotti potranno essere riparati in questo modo: per iniziare, infatti, Samsung ha deciso di mettere a disposizione le parti di ricambio per gli smartphone Galaxy S20, S21 e S22, i PC Laptop della serie Galaxy Book Pro, e le TV da 32″ UN32N4000AFXKR, UN32N4010AFXKR, UN32N4020AFXKR.

Negli scorsi mesi Samsung ha iniziato i lavori anche sull'app Self Repair Assistant, che consentirà agli utenti di individuare le parti difettose dei propri dispositivi per ordinarne di nuove direttamente online grazie al programma fai-da-te.

