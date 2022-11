Samsung lavora a Self Repair Assistant, la nuova app per l’auto-riparazione dello smartphone

Samsung starebbe lavorando ad una nuova app per l'auto-installazione e l'auto-riparazione di smartphone, smartwatch, tablet e altri dispositivi Galaxy. Il produttore coreano ha, infatti, di recente brevettato “Self Repair Assistant“. Ecco tutto quello che è emerso a riguardo.

Samsung brevetta Self Repair Assistant, la nuova app per l'auto-riparazione

Da uno studio condotto lo scorso anno da Samsung è emerso un dato molto interessante in tema di smartphone e riparabilità: oltre l'80% degli intervistati ha riferito di essere disposto a rinunciare al proprio brand preferito se ciò significa passare ad uno smartphone più facilmente riparabile, ancor meglio se la riparazione può essere gestita in modo completamente autonomo, senza quindi dover necessariamente ricorrere a servizi specializzati.

Questa presa di coscienza non solo ha spinto il produttore coreano a collaborare con iFixit per la vendita di componenti e kit di riparazione e la consultazione gratuita di guide per auto-riparare alcuni degli smartphone Samsung; ma avrebbe anche spinto l'azienda a sviluppare una nuova app che renderà molto più semplice riparare questi dispositivi.

Stando a quanto trapelato online di recente, infatti, Samsung avrebbe depositato il brevetto per “Self Repair Assistant“, ovvero un “software applicativo per telefoni cellulari per l'auto-installazione e l'auto-manutenzione di smartwatch, tablet, smartphone e auricolari”.

Quello che in altre parole dovrebbe consistere in una nuova applicazione per dispositivi mobile, dovrebbe dunque fornire “servizi di consulenza e informazione relativi all'auto-installazione e all'auto-riparazione” di vari tipi di prodotti del marchio. Il brevetto mostra anche la possibile icona dell'app: una rotella dell'ingranaggio con all'interno una chiave inglese su sfondo blu.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni su Self Repair Assistant di Samsung, ma è probabile che il programma possa includere guide per l'auto-riparazione di una più ampia lista di dispositivi rispetto quelli già coperti dal programma Self-Repair del produttore.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il