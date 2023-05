Saldi di primavera Geekmall: questi sono gli ultimi giorni di offerte!

L'arrivo della primavera ha portato con sé una valanga di offerte e tante occasioni su Geekmall, per risparmiare sul meglio della tecnologia. La promozione dedicata ai saldi di stagione sta per volgere al termine e questi sono gli ultimi giorni dedicati: andiamo a scoprire i migliori sconti, i coupon attivi e i vari prodotti disponibili!

I saldi di primavera Geekmall stanno per terminare: scopri le ultime offerte dello store, con coupon e flash sale

Similmente a quanto visto a inizio promo, i saldi di primavera Geekmall permettono di ottenere tanti sconti su numerosi prodotti. Le categorie sono molteplici: abbiamo power station, vacuum creaner, monopattini elettici, incisori laser, stampanti 3D e non solo. Passare alle pulizie smart oppure cominciare a spostarsi con un veicolo elettrico: c'è il prodotto adatto ad ogni esigenza!

I coupon dell'iniziativa sono ancora attivi e permettono di ottenere sconti fino a 150€.

GEEKMALLSG300 – 15€ di sconto con una spesa di almeno 300€

– 15€ di sconto con una spesa di almeno 300€ GEEKMALLSG500 – 25€ di sconto con una spesa di almeno 500€

– 25€ di sconto con una spesa di almeno 500€ GEEKMALLSG800 – 40€ di sconto con una spesa di almeno 800€

– 40€ di sconto con una spesa di almeno 800€ GEEKMALLSG4% – 4% di sconto su tutto

– 4% di sconto su tutto 2LWNFYPD – 150€ di sconto per due biciclette Eleglide

Tra i prodotti più interessanti troviamo l'incisore Ortur Laser Master 3, una soluzione da 400 x 400 mm, con una velocità di incisione di 20.000 mm/min, un laser top da 10W.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti all'interno dell'articolo), prova a disattivare AdBlock.

Il monopattino elettrico Kirin M4 Pro è un veicolo pensato per spostamenti rapidi (e green) in città, con un telaio in lega di alluminio (leggero e resistente), pneumatici da 10″, doppi freni a disco, un display e tre modalità di utilizzo.

Un'altra proposta super convenite (con uno sconto di ben 715€) è PowerOak EB240, la power station Bluetti con una batteria da 2.400 Wh, uscita AC da 1000W e MPPT incorporato per una ricarica solare ultraveloce: una soluzione in grado di alimentare fino ad 8 dispositivi contemporaneamente.

Oltre alle occasioni da cogliere al volo ti consigliamo di dare un'occhiata alla pagina principale dell'evento per scoprire tutte le offerte di questi ultimi giorni dei saldi di primavera targati Geekmall!

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il