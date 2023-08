iQOO Z8 appare su Geekbench: il lancio è sempre più vicino

Mentre è in dirittura d'arrivo per il mercato Global il nuovo Z7 Pro, si comincia a parlare della prossima generazione di mid-range della famiglia Z. iQOO Z8 è già nell'aria – il lancio dei modelli cinesi Z7 e Z7x risale a marzo – e un insider ha pubblicato i primi dettagli in merito alle specifiche e all'uscita del dispositivo.

iQOO Z8 e Z8x: spuntano i primi dettagli su specifiche e uscita

iQOO Z7 – Crediti: vivo

Il precedente iQOO Z7 è stato lanciato alcuni mesi fa con a bordo uno schermo LCD da 6,64″ Full HD a 120 Hz e campionamento del tocco a ben 1.200 Hz, lo Snapdragon 782G, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 120W ed una doppia fotocamera da 64 MP con OIS. A quanto pare il prossimo iQOO Z8 avrà varie migliorie mentre per alcuni aspetti dovrebbe attingere dal predecessore.

Il display sarebbe ancora una volta un'unità LCD IPS ma con refresh rate maggiorato (a 144 Hz); il cuore del terminale dovrebbe essere invece il Dimensity 8200 – dettagli che sancisce il passaggio a MediaTek – con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. La batteria resterebbe un'unità da 5.000 mAh con il supporto ai 120W mentre lato software ci aspettiamo Android 13 sotto forma di OriginOS 3.1 (l'interfaccia proprietaria di vivo). Purtroppo mancano altri dettagli, quindi dovremo pazientare fino all'arrivo di ulteriori novità.

iQOO Z7 – Crediti: vivo

Il modello Z8, inoltre, è apparso su Geekbench confermando ufficiosamente per buona parte quelle che erano le indiscrezioni sulle specifiche tecniche. Grazie al benchmark sulla nota piattaforma, tuttavia, scopriamo che lo smartphone potrebbe essere dotato di 12 GB di RAM: nei test il nuovo iQOO ha collezionato 1274 punti in single-core e 4034 punti in multi-core.

Crediti: Geekbench

Oltre al nuovo modello principale della serie Z sarebbe previsto anche il lancio di iQOO Z8x, proprio come avvenuto con Z7 e Z7x. Il nuovo dispositivo X dovrebbe offrire uno schermo LCD, una capiente batteria da 6.000 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 80W. Entrambi gli smartphone dovrebbero debuttare nel corso del mese di agosto (in Cina) ma al momento da vivo tutto tace.

