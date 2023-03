iQOO Z7 e Z7x ufficiali: è il primo con schermo a 1.200 Hz

Abbiamo già conosciuto Z7i e la variante Global di Z7, ma adesso è arrivato il turno della presentazione ufficiale dei nuovi iQOO Z7 e Z7x da parte di vivo. Nell'evento odierno, il suo sub-brand ha ulteriormente arricchito la famiglia Z7, con due modelli destinati a rimpolpare il catalogo di fascia media: ecco tutte le novità.

vivo presenta iQOO Z7 e Z7X: tutte le novità

iQOO Z7

Disponibile nelle tre colorazioni Space Black, Atomic Blue e Infinite Orange, iQOO Z7 misura 164,58 x 75,8 x 8,75 mm, ha un peso di 201 grammi e ha uno schermo LCD da 6,64″ Full HD+ (2.388 x 1.080 pixel) in 19.9:9 con refresh rate a 120 Hz, ed è il primo pannello LCD ad avere un campionamento del tocco che tocca i 1.200 Hz; il sensore d'impronte è incastonato lateralmente.

A muoverlo c'è il nuovo Snapdragon 782G, visto in precedenza solo su Honor 80, un SoC TSMC a 6 nm con CPU octa-core Kryo 670 (1 x 2,7 GHz + 3 x 3,2 GHz + 4 x 1,9 GHz) e GPU Adreno 642L, assieme a 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di spazio UFS 2.2 non espandibile, con software OriginOS 3 basato su Android 13. L'alimentazione è fornita da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Flash Charge a 120W, c'è un impianto di dissipazione a camera di vapore da 3.002 mm², la connettività comprende dual SIM 5G, NFC, sensore IR, ingresso mini-jack, non manca un motore di vibrazione lineare e infine ci sono doppia fotocamera da 64+2 MP con Samsung GW3 e OIS, sensore di profondità e una selfie camera da 16 MP f/2.45.

iQOO Z7 viene lanciato in Cina al prezzo di partenza di 1.599 yuan (215€) per la 8/128 GB, salendo a 1.799 yuan (245€) per la 8/256 GB per finire con 1.999 yuan (270€) per la 12/256 GB.

iQOO Z7x

C'è poi iQOO Z7x, dove lo schermo è lo stesso (ma senza campionamento a 1.200 Hz) mentre cambia il chipset, con il meno potente Snapdragon 695 a 6 nm di TSMC, con CPU octa-core Kryo 660 (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,7 GHz), GPU Adreno 619, 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria UFS 2.2 con espandibilità via microSD. La batteria sale a ben 6.000 mAh con ricarica Flash Charge a 80W, mentre il comparto fotografico non ha OIS e ha una selfie camera da 8 MP f/2.0.

iQOO Z7x ha un prezzo di listino in Cina pari a 1.299 yuan (175€) per la versione da 6/128 GB, salendo a 1.399 yuan (190€) per quella da 8/128 GB e 1.499 yuan (205€) per quella da 8/256 GB.

