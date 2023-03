Apple alla conquista dell’India: ecco dove apriranno i primi store ufficiali

Apple è sempre più presente sul mercato indiano e si appresta a portare i primi store ufficiali nelle città più importanti del paese. La compagnia statunitense ripone nel mercato indiano tantissime speranze di crescita, oltre che alla possibilità di aumentare la produzione nelle fabbriche del paese.

Le città di Mumbai e Delhi ospiteranno i primi Apple Store indiani

Dopo essere riuscita, in collaborazione con Foxcoon, ad allentare le leggi sul lavoro in India, Apple ha assegnato per la prima volta un referente dedicato unicamente al mercato indiano: un cambio di strategia che prevede una crescita importante nella vendita dei prodotti dell'azienda nel paese indiano.

Con il cambio strategico, Apple ha deciso di aprire i primi store ufficiali anche in India, scegliendo le città di Mumbai e Delhi per rafforzare la presenza del brand all'interno dei confini indiani. Secondo un report di Economic Times, il primo Apple Store arancio bianco e verde aprirà il prossimo mese nel centro commerciale Jio World a Mumbai, e sarà al pari dei negozi di punta di Los Angeles, Pechino, Milano e Singapore.

Il secondo Apple Store, che aprirà soltanto qualche tempo più tardi, sarà realizzato nel centro commerciale Select Citywalk di Saket, nella provincia di Dehli. Questo impianto si estenderà su un suolo di almeno 930 metri quadri (10.000 piedi quadrati). L'apertura dell'Apple Store di Delhi sembrerebbe prevista tra la fine di aprile e la fine di giugno, con i lavori che sarebbero anche stati già avviati.

