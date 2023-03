Una delle esigenze più diffuse è di certo quella di modificare file PDF, che sia per motivi scolastici e universitari, per lavoro oppure esigenze di marketing (come la creazione di brochure e materiali promozionali). Se siete in cerca di un modo semplice e veloce, ma soprattutto che non prevedere alcuna spesa, allora ecco come modificare un PDF online grazie grazie all'utilizzo di una nuova funzionalità targata Canva.

Ecco come modificare PDF online gratis con Canva, in modo semplice e veloce

Per i non addetti ai lavori, Canva è uno strumento dedicato alla progettazione e alla pubblicazione di contenuti grafici: si tratta di una piattaforma disponibile sia gratis che a pagamento, con funzioni esclusive per gli utenti abbonati. Nonostante ciò, le funzionalità Free non sono da sottovalutare: proprio di recente è stato introdotto un pratico gestore di PDF online, perfetto per creare o modificare file di questo tipo e renderli più accattivanti con grafiche e scritte. Volete sapere come fare per modificare PDF online in modo facile, veloce e gratis? Semplice: utilizzate la nuova funzione di Canva!

Il PDF Editor online gratuito di Canva consente di modificare file di questo tipo e di collaborare con i membri del team allo stesso progetto. Una volta importato un file, questo verrà scomposto automaticamente in vari elementi modificabili, in modo da poter procedere con la personalizzazione.

Una volta concluse le modifiche, è possibile condividere il progetto tramite link oppure salvarlo come file JPG, PNG o PDF.

Come modificare un PDF online gratis con Canva Accedi alla pagina dell'Editor PDF Per prima cosa utilizzate questo link per accedere alla funzione Editor PDF di Canva: se è la prima volta che utilizzare la piattaforma effettuate l'iscrizione tramite e-mail (oppure via account Google, Facebook, Apple, Microsoft o Clever). Carica il tuo PDF All'interno dell'Editor, clicca sul pulsante “Carica il tuo PDF” per procedere con la modifica del file che ti interessa. Modifica il tuo PDF Modifica i contenuti velocemente, unisci più file per organizzare delle pagine, elimina, aggiungi, ruota e riordina le pagine. Inoltre è possibile modificare il tuo PDF in ogni momento, anche da smartphone (tramite l'app di Canva). Aggiungi nuovi elementi Oltre a modificare gli elementi già presenti all'interno del PDF caricato, è possibile anche aggiungere animazioni, GIF, musica. I tuoi documenti possono diventare una presentazione oppure dei biglietti o una brochure (in base alle esigenze).

Come indicato poco sopra, i contenuti possono essere personalizzati con immagini, icone, grafiche e font (gratis). Tuttavia sono presenti alcune limitazioni:

le dimensioni massime per un file PDF sono di 70 MB;

puoi importare file con un massimo di 300 pagine;

al momenti i PDF non supportano maschere soft, ombreggiatura, motivi geometrici con caselle, immagini JPEG 2000 o JBIG e filtri colore.

Infine segnaliamo ancora una volta che l'Editor PDF online di Canva è gratis e funziona sia su PC Windows che Mac (anche su mobile, tramite l'app, dopo aver caricato i file nei tuoi progetti).

