OPPO: gli smartphone del futuro potrebbero avere moduli touch rivoluzionari

OPPO ha depositato in questi giorni un brevetto per una innovativa tecnologia touchscreen che ricorda molto i tasti di un noto strumento musicale. Sia per la struttura che per la composizione, gli smartphone OPPO del futuro potrebbero essere dotati di moduli touch che imitano il comportamento e il funzionamento dei tasti di un pianoforte.

Utilizzare uno smartphone OPPO del futuro potrebbe essere come suonare un pianoforte

Come si può ammirare nell'immagine dimostrativa allegata alla registrazione del brevetto, OPPO starebbe lavorando ad un nuova tecnologia che aggiungerebbe al classico touchscreen una sorta di schiera di tasti fisici per restituire un migliore feedback aptico alla pressione di ciascuno di essi.

Una doppia conformazione di tasti verrebbe posizionata sotto lo schermo touch e premuta poi in base alla posizione. In parole povere, utilizzare un futuro smartphone di OPPO potrebbe ricordare un po' la classica suonata di pianoforte, con la pressione di tasti a schiera che restituiscono un feedback ad ogni tocco.

Si tratta, ovviamente, di un brevetto e quindi non si ha la certezza che OPPO possa poi in futuro utilizzare realmente questa tecnologia. Uno dei problemi più evidenti, sarebbe la grandezza del display oltre al peso totale del dispositivo. Sarà quindi interessante capire come l'azienda cinese vorrà sfruttare questo nuova implementazione del touchscreen.

OPPO, inoltre, è in procinto di lanciare sul mercato la nuova serie Find X6 di cui sono recentemente trapelati in rete i prezzi.

