Il nuovo purificatore Xiaomi Mijia rimuove i virus al 99.9% in un lampo

Avere aria pulita in casa negli ultimi anni, soprattutto con la pandemia, è diventato fondamentale. Respirare bene significa vivere meglio e questo lo sa bene Xiaomi che continua ad innovare il settore dei purificatori con prodotti sempre più potenti. In questo caso, il nuovo Xiaomi Mijia Full-Effect Air Purifier Ultra è in grado di eliminare al 99% virus e batteri in pochissimi minuti.

Xiaomi Mijia Full-Effect Air Purifier Ultra: una ventola super per la rimozione rapida di virus e allergeni

Questo nuovo purificatore d'aria può vantare un design a quadrifoglio che non solo lo rende piacevole esteticamente ma anche molto funzionale. Il dispositivo, infatti, è dotato di una ventola EBM DC in grado di erogare un volume di 12.500 litri d'aria, oltre a sette diversi strati di purificazione che eliminano batteri e allergeni.

Il sistema di purificazione include un filtro primario, un filtro durevole, un campo di plasma ad alta energia, un gruppo in carbonio, un filtro per l'aldeide, un modulo UV ed un filtro auto-pulente. In questo modo il nuovo purificatore Xiaomi è in grado di pulire l'aria di una stanza da 90 metri quadri in soli 17 minuti, eliminando il 99% di virus e batteri, oltre al 99.05% della formaldeide.

Xiaomi Mijia Full-Effect Air Purifier Ultra sarà disponibile dal 21 marzo in Cina, ma il prezzo rimane ancora avvolto nel mistero. Inizialmente il prodotto arriverà solo in madre patria, ma non sono ancora disponibili informazioni per un eventuale lancio del prodotto anche sui mercati internazionali.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il