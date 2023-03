Samsung: ecco chi non avrà Android 14 e One UI 6.0

In vista della presentazione ufficiale di Android 14 prevista al Google I/O 2023, possiamo già farci un'idea di come il major update cambierà gli smartphone Samsung, assieme alla One UI 6.0. Mancano ancora mesi al debutto della prossima versione dell'interfaccia proprietaria, ma sappiamo già diverse cose sul major update Android, e oltretutto è anche possibile stilare una roadmap che ci aiuti a capire quali modelli non si aggiorneranno.

Ecco quali modelli Samsung non riceveranno l'aggiornamento Android 14 e One UI 6.0

Come già detto, non c'è ancora niente di ufficiale, ma uno degli scopi della politica degli aggiornamenti che produttori come Samsung rendono pubblica è aiutare a capire quanti aggiornamenti riceveranno smartphone e tablet. In campo Android, Samsung si sta dimostrando la migliore compagnia per quanto riguarda frequenza e quantità di aggiornamenti, riuscendo a comportarsi meglio persino di Google che, al contrario, utilizza una versione quasi stock di Android. Tuttavia, a un certo punto tutti i modelli arrivano a un punto in cui la garanzia degli aggiornamenti finisce, e sulla base di quelli che sono prossimi allo stop possiamo creare una lista dei modelli che quasi sicuramente non saranno aggiornati né ad Android 14 né alla One UI 6.0:

Samsung Galaxy S20 , S20+ , S20 Ultra , S20 FE

, , , Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 , Note 20 Ultra , Note 10 Lite

, , Samsung Galaxy Z Fold 2 , Z Flip 4G/5G

, 4G/5G Samsung Galaxy A71 , A51 , A32 4G/5G, A22 4G/5G

, , 4G/5G, 4G/5G Samsung Galaxy Tab S7, S7+, S6 Lite (2020), A8, A7 Lite

Ovviamente lo stesso vale anche per tutti i modelli antecedenti a quelli elencati (cioè serie S10, Note 10, Tab S6 e così via). Se tutto va come dovrebbe andare, i modelli qua sopra elencati si fermeranno ad Android 13 e alla One UI 5.0/5.1. Per tutti gli altri, l'aggiornamento One UI 6.0 basato su Android 14 è previsto per fine 2023.

