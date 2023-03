Gli sviluppatori cinesi di videogiochi utilizzeranno contenuti generati dall’IA

Il trend del 2023 è sicuramente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in qualsiasi contesto lavorativo in cui può essere applicata: una rivoluzione nata dalla pubblicazione della prima versione beta di ChatGPT che ha messo fretta alle più grandi aziende tech, incluse quelle cinesi. I più grandi sviluppatori di videogiochi, per esempio, stanno attivamente cercando nuovo personale per la generazione di contenuti tramite IA.

Le compagnie cinesi di videogiochi cercano personale per l'utilizzo delle intelligenze artificiali

Come riportato dal South Chine Morning Post, sono tantissime le aziende di sviluppatori di videogiochi cinesi che hanno pubblicato sulle piattaforme più note annunci di lavori riguardanti l'implementazione dell'intelligenza artificiale per la creazione di nuovi contenuti totalmente elaborati dall'IA.

Tra le grandi firme troviamo ovviamente NetEase e miHoYo, così come TapTap e Giant Network che offrono una paga di 500 yuan al giorno per stagisti con grande conoscenza degli algoritmi di machine learning (la base su cui si fondano le intelligenze artificiali). Tencent, inoltre, avrebbe già applicato l'intelligenza artificiale per migliorare i movimenti e le animazioni dei personaggi in Honour of Kings.

I nuovi servizi permetteranno ai giocatori di sfruttare contenuti generati in modo dinamico dalle AI: per esempio, un NPC (non playable character) potrebbe avere linee di dialogo sempre diverse con il protagonista del videogioco, in modo da non rendere mai monotona o noiosa la conversazione.

La rivoluzione, quindi, sta per arrivare anche nei videogiochi con titolo che sfrutteranno le grandi possibilità offerte da questa nuova tecnologia in termini di creazioni dinamica dei contenuti in tempo reale.

Avete già data un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il