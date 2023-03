Doogee S100 debutta su Amazon: il Rugged Phone da 108 MP e una super batteria

Dopo il debutto al MWC 2023 di Barcellona, il nuovo rugged phone del brand cinese è pronto per il lancio sul mercato e lo fa con uno sconto di ben 80€ di Amazon. Doogee S100 è un dispositivo ultra-resistente, dotato di una serie di caratteristiche che lo hanno reso adatto a figurare tra i protagonisti di una delle fiere tech più importanti al mondo: andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le novità.

Doogee S100: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Rugged Phone

Rispetto al precedente S99, il nuovo modello della gamma S arriva con un look leggermente diverso. La fotocamera principale è inserita sempre in un modulo atipico, al centro della parte superiore della scocca, ma a questo giro abbiamo uno stile più elegante e meno aggressivo.

Doogee S100 offre un ampio display da 6,58″ con un notch a goccia per ospitare la selfie camera. Lo schermo ha un refresh rate a 120 Hz, un rapporto in 20:9, densità di 401 PPI e fino a 500 nit di picco. Ovviamente non manca un vetro protettivo Gorilla Glass, per la massima resistenza. Trattandosi di un rugged phone non mancano le certificazioni IP68, IP69K e quella MIL-STD-810H: il dispositivo è in grado di reggere ad urti, cadute, immersioni e condizioni estreme.

A muovere il tutto troviamo il chipset Helio G99 di MediaTek, soluzione a 6 nm dedicata ad un'utilizzo quotidiano fluido, anche con un occhio al gaming. Lato memorie abbiamo 12 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di storage; è possibile arrivare fino a 20 GB grazie alla Virtual RAM ed è presente uno slot micro SD (per schedine fino a 2 TB).

Doogee S100 non è solo un dispositivo rugged, ma anche un pratico battery phone: il terminale monta un'unità da 10.800 mAh con ricarica rapida da 66W. Una bestia di potenza e autonomia!

Tra le altre feature di punta del device troviamo il comparto fotografico, basato su un sensore principale da 108 MP, in combinazione con un modulo ultra-wide da 16 MP ed una Night Vision Camera da 20 MP; un pacchetto perfetto per foto e video (anche in 2K a 25 fps). Frontalmente abbiamo un'unità da 32 MP per i selfie.

Il resto delle caratteristiche comprende l'NFC per i pagamenti, il GPS, un lettore d'impronte digitali (posizionato di lato), il supporto Dual SIM 4G e Android 12.

Il nuovo Doogee S100 è un rugged phone potente e stiloso e debutta subito in offerta: il dispositivo è in promozione su Amazon, con spedizione Prime e un coupon per ottenere uno sconto di 80€. Basta accedere alla pagina dedicata, cliccare su “Applica Coupon” presente subito sotto il prezzo e questo scenderà (al checkout) a 359,9€.

Contenuto realizzato in collaborazione con Doogee.

