OPPO Find X6 e X6 Pro: svelati i prezzi (salati)

Fra pochi giorni sapremo tutto quello che c'è da sapere su OPPO Find X6 e Find X6 Pro, i nuovi top di gamma che inaugureranno il corso 2023 della casa asiatica. Abbiamo la data ufficiale per l'evento di presentazione, conosciamo gran parte della scheda tecnica, sappiamo che il display segnerà un nuovo record e adesso le voci di corridoio ci rivelano pure i prezzi di vendita.

Svelati i prezzi di vendita per i nuovi top di gamma OPPO Find X6 e X6 Pro

OPPO Find X6 OPPO Find X6 Pro

Il leak è accompagnato dalle immagini render ufficiose di OPPO Find X6 e X6 Pro, svelandoci che fra i due modelli non ci saranno grandi differenze sotto il profilo estetico, con un modulo fotografico identico e con tanto di teleobiettivo periscopiale per entrambi. Il modello Pro vanterà però una variante esclusiva dotata di doppia texture con una parte in ecopelle chiara che ricorda il feeling delle vecchie fotocamere. Ma veniamo alla parte più interessante, i prezzi:

OPPO Find X6 series alleged pricing and renders have started floating on Weibo.#OPPO #OPPOFindX6Pro pic.twitter.com/MXN4joxoGI — Mukul Sharma (@stufflistings) March 16, 2023

OPPO Find X6 12/256 GB – 4.699 yuan ( 640€ ) 16/512 GB – 5.199 yuan ( 710€ )

OPPO Find X6 Pro 12/256 GB – 6.499 yuan ( 885€ ) 16/256 GB – 6.799 yuan ( 925€ ) 16/512 GB – 6.999 yuan ( 955€ )



Se confermati, entrambi gli smartphone subirebbero un aumento di prezzo al netto di memorie più capienti, eliminando il taglio da 8 GB di RAM e aggiungendo quello da 16 GB per entrambi, e su Find X6 eliminando quello da 256 GB di ROM e aggiungendo quello da 512 GB. L'aumento ammonterebbe a circa 100€ per Find X6 e circa 70€ per Find X6 Pro: volendo fare un paragone fra prezzi cinesi ed europei, se Find X5 e X5 Pro costano di listino 999€ e 1.299€, in Italia potrebbero costare 1.099€ e 1.399€, ed è forse questo il motivo per cui si dice che Find X6 Pro non arriverà.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il