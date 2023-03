Apple brevetta una protezione per i foldable: in arrivo iPhone e iPad pieghevoli?

Non è sicuramente un segreto che Apple sia sempre a lavoro su nuove tecnologie che possano permettere ai propri prodotti di sbaragliare la concorrenza. Con un nuovo brevetto registrato negli Stati Uniti, la compagnia di Cupertino ha progettato un sistema di protezione dalle cadute per i dispositivi pieghevoli, facendo immediatamente pensare a nuovi iPhone e iPad foldable.

iPhone foldable che si protegge da solo dalle cadute? Un brevetto Apple accende le speranze

Nei mesi passati sono emersi diversi rumor sulle nuove tecnologie attualmente in fase di sperimentazione da parte di Apple: l'azienda statunitense starebbe lavorando già smartphone e tablet pieghevoli, oltre aver sperimentato dispositivi dotati di schermi arrotolati. La priorità, tuttavia, sembra essere la protezione di questi dispositivi davvero molto particolari: una caduta, infatti, potrebbe rovinare entrambi gli schermo di cui sono dotati i foldable.

Il brevetto per un sistema chiamato “Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection” permetterebbe al display di proteggersi automaticamente da solo una volta rilevata una possibile situazione di pericolo come un caduta. Lo schermo si ritrarrebbe o staccherebbe per evitare danni accidentali e preservare l'integrità.

Ovviamente si tratta di un brevetto e non necessariamente la tecnologia sarà implementata sui prossimi dispositivi. Tuttavia, la registrazione del sistema conferma ancora una volta che Apple sta lavorando ai dispositivi pieghevoli e che potrebbe non mancare poi troppo al lancio di un iPhone o un iPad foldable.

