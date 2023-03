OPPO Find X6 Pro: brutte notizie per il mercato Global

Se anche voi state aspettando con curiosità il lancio della variante Global del prossimo OPPO Find X6 Pro, potreste presto rimanere delusi. Non mancano più tanti giorni a quella che è prevista sarà la data di presentazione, ma un leaker ha prontamente spezzato l'hype per chi vive fuori dalla Cina.

Il lancio sul mercato Global di OPPO Find X6 Pro potrebbe non avvenire

È infatti il noto leaker Ice Universe ad affermare che OPPO Find X6 Pro non sarà Global e non sarà quindi venduto fuori dai confini cinesi, al contrario invece di Xiaomi 13 Ultra che lo stesso Lei Jun ha confermato arriverà da noi.

Xiaomi 13 Ultra will be sold globally, but OPPO Find X6 Pro will not. — Ice universe (@UniverseIce) March 10, 2023

La motivazione più plausibile dietro a questa scelta è che OPPO Find X6 Pro Global costerebbe troppo, in un mercato dove moltissimi hanno criticato i prezzi di Xiaomi 13 e 13 Pro, e quindi OPPO avrebbe deciso di non esportarlo per non cadere nelle stesse critiche. Sarebbe la prima volta dalla nascita della serie Find X: dal 2018 ha sempre portato in Europa i suoi top di gamma più premium, al contrario dei modelli base come Find X2, X3 e X5 che sono invece rimasti esclusiva della Cina. Che questa volta sia OPPO Find X6 base a debuttare in salsa Global al posto del modello Pro?

