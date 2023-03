Twitter vacilla e Meta sarebbe già al lavoro su un’alternativa

Negli ultimi mesi il social network dei cinguettii è stato al centro di una vera e propria bufera dopo il passaggio nelle mani di Elon Musk, la valanga di licenziamenti, le scelte controverse dell'attuale proprietario e il nuovo servizio in abbonamento per avere la spunta blu. Insomma, non è un periodo facile ed ora sembra che Meta sia intenzionata ad occupare lo spazio di Twitter con un'alternativa proprietaria dal nome in codice P92.Meta sarebbe al lavoro su un'alternativa a Twitter

Meta pensa ad un'alternativa a Twitter: ecco i primi dettagli trapelati

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Meta è l'attuale nome della compagnia alle spalle di Facebook: si tratta dell'azienda di Mark Zuckerberg, proprietaria anche di Instagram, Messenger, WhatsApp e Oculus Rift. Insomma, sappiamo bene di avere a che fare con un vero e proprio colosso tech, votato in particolar modo all'universo social e alle messaggistica.

Ed ora sembra che sia in sviluppo un'ennesima novità conosciuta con il nome in codice P92; precisamente dovrebbe trattarsi di un social network decentralizzato (per la condivisione di testo) con uno stile molto simile a quello di Twitter. L'accesso dovrebbe avvenire tramite le credenziali di Instagram, oppure creando un nuovo profilo.

Allo stato attuale non vi è una data d'uscita e si tratterebbe di un progetto in fase di sviluppo. A dirigere il tutto ci sarebbe Adam Mosseri, CEO di Instagram. Secondo quanto trapelato finora, è possibile notare anche una sorta di approccio in stile Reddit.

Il nuovo social rivale di Twitter offrirebbe una rete decentralizzata, dove gli utenti potranno impostare anche i propri server indipendenti e le proprie regole per quanto riguarda la moderazione dei contenuti. Ci sarebbero quindi dei termini comuni e poi degli standard variabili in base alle singole comunità.

Come evidenziato anche all'interno dell'articolo, per ora è ancora tutto in divenire. Resta da vedere se Meta riuscirà a creare un'alternativa abbastanza ghiotta a Twitter e sopratutto se questo progetto sarà in grado di sfondare su larga scala.

