Discord integra ChatGPT: moderazione automatica e riepiloghi delle chat

In queste ore Discord ha annunciato una nuova partnership con OpenAI che porterà all'integrazione di ChatGPT nella nota app di messaggistica e comunicazione. Grazie a questa nuova aggiunta, il sistema di auto-moderazione sarà in grado di comprendere più facilmente i messaggi da bloccare, mentre arriveranno nuove funzioni disponibili per tutti nei server.

ChatGPT non si ferma: integrazione in arrivo anche in Discord

A partire dalla prossima settimana, alcuni server scelti potranno attivare la nuova versione di Clyde, il chatbot con ChatGPT integrato che fungerà da moderatore automatico. Clyde potrà essere interpellato dagli utenti e potrà rispondere con testi e GIF, consigliando musica da ascoltare oppure argomenti di cui discutere.

Grazie alla nuova integrazione sarà possibile anche creare automaticamente dei riassunti e riepiloghi delle vari discussioni avvenute sul server, in modo da recuperare gli argomenti trattati mentre non si era collegati. Secondo gli sviluppatori, questo nuovo bot diventerà una parte fondamentale dell'esperienza d'uso di Discord, ma potrebbe volerci ancora molto tempo prima di vederlo disponibile su tutti i server.

Durante il periodo di test, Clyde potrà essere aggiunto alle varie istanze in modo del tutto gratuito, ma in futuro potrebbero essere necessari i boost dell'abbonamento Nitro per abilitarlo sul proprio server.

Avete già data un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza?

