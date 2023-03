Apple Music Classical: arriva il nuovo servizio di musica classica in streaming

Apple ha appena annunciato Music Classical, il nuovo servizio di musica in streaming dedicato al genere classico. In uscita il prossimo 28 marzo, questo offrirà accesso ad oltre cinque milioni di brani, dalle nuove uscite ai grandi capolavori del passato, insieme ad altri contenuti esclusivi dedicati ai compositori e ad alcune delle opere più famose di sempre. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo.

Cos'è e come funziona Apple Music Classical

Apple ha lavorato ad un nuovo servizio di musica classica in streaming che verrà rilasciato ufficialmente il prossimo 28 marzo. Il servizio arriva sottoforma di un'app standalone (già disponibile per il pre-ordine), dall'interfaccia semplice, pulite e con palette di colori ricercate, che richiamano gli artisti e le epoche di riferimento.

Il colosso di Cupertino descrive Apple Music Classical come il più grande catalogo di musica classica al mondo, e gli utenti, oltre a godere di una ricerca ottimizzata, potranno ascoltare la loro musica preferita nella massima qualità audio disponibile e vivere una esperienza più immersiva grazie al supporto per l'audio spaziale.

Il servizio offrirà accesso a oltre cinque milioni di brani che spazieranno dalle nuove uscite a capolavori celebri, oltre a centinaia di playlist minuziosamente curate, migliaia di album esclusivi, biografie approfondite dei compositori, guide e contenuti aggiuntivi delle più importanti opere e tante altre funzionalità mirate.

Apple Music Classical – Disponibilità e prezzo

Apple Music Classical avrà un costo gratuito per gli abbonati ad Apple Music, in quanto parte del servizio di musica in streaming ideato dal colosso di Cupertino. Rappresenterà, dunque, una vera e propria estensione del servizio principale, ma dedicato esclusivamente al genere classico.

Come anticipato, la nuova app Apple Music Classical può essere già pre-ordinata gratuitamente dall'App Store, così da scaricarla automaticamente sull'iPhone non appena sarà disponibile. Per quanto riguardo la compatibilità, il nuovo servizio verrà rilasciato in tutti i mercati ad eccezione della Cina, del Giappone, della Corea, della Russia, del Taiwan, della Turchia, dell'Afghanistan e del Pakistan e sarà compatibile esclusivamente per iPhone (al momento) dotati di iOS 15.4 o versioni successive.

