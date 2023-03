Xiaomi 13 Lite parte alla grande: subito 50€ di sconto su eBay!

Tra i nuovi terminali presentati al MWC 2023, il piccolo della serie è di certo la scelta giusta per chi punta al risparmio, ma senza rinunciare alla qualità e allo stile. Xiaomi 13 Lite 5G è più che il modello minore della gamma: si tratta di un dispositivo con una propria identità ed un prezzo decisamente niente male, specialmente se in offerta lampo o con codice sconto!

Bello e stiloso, Xiaomi 13 Lite è un dispositivo di fascia medio-alta dotato di uno schermo AMOLED Dual Edge a 120 Hz ed un corpo leggero e sottile. Lo smartphone è mosso dallo Snapdragon 7 Gen 1, presenta una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 67W ed è dotato di una fotocamera principale da 50 MP.

La vera chicca è posizionata di fronte: il display ospita un punch hole con una dual camera da 32 + 8 MP. Inoltre è presente un doppio flash LED frontale per selfie sempre al top.

Il nuovo Xiaomi 13 Lite debutta già in sconto su eBay: il mid-range super stiloso scende a 449€ nella versione da 8/256 GB, ovviamente con spedizione dall'Italia. Sono presenti poi altre due occasioni: una sempre da eBay (a circa 17€ in più) ed un'offerta su PSK Mega Store, un portale affidabile che propone il terminale a soli 424€ con pagamento tramite PayPal.

MIGLIORI COVER, PELLICOLE ED ACCESSORI PER XIAOMI 13 LITE

