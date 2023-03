Xiaomi 13 Pro: fotocamera, display e audio al vaglio di DxOMark

Il nuovo top di gamma di Xiaomi è stato tra i protagonisti del MWC 2023: un dispositivo potente e stiloso, caratterizzato dal nuovo chipset di Qualcomm (lo Snapdragon 8 Gen 2) e forte della collaborazione con Leica. Xiaomi 13 Pro è stato passato al vaglio dai colleghi di DxOMark: ecco il giudizio complessivo su fotocamera, display e audio dell'ultimo flagship del brand cinese.

Xiaomi 13 Pro su DxOMark: ecco quanto ha totalizzato

Fotocamera

Tra i grandi nomi di questa prima metà dell'anno troviamo, ovviamente Xiaomi 13 Pro: il top di gamma della casa di Lei Jun è un Camera Phone tutto d'un pezzo anche se con i suoi alti e bassi. Il dispositivo si posiziona alla sedicesima/diciassettesima posizione della classifica globale di DxOMark, quasi al pari con il precedente Xiaomi 12S Ultra.

Nel complesso, Xiaomi 13 pro ha totalizzato 136 punti. Di seguito trovate una panoramica del comparto fotografico, composto da tre sensori:

Primario da 50 MP f/1.9, sensore da 1″ (IMX989), Dual Pixel PDAF, OIS

f/1.9, sensore da 1″ (IMX989), Dual Pixel PDAF, OIS Ultra-grandangolare da 50 MP f/2.2, AF

f/2.2, AF Teleobiettivo da 50 MP f/2.0, zoom 2x, OIS, zoom ottico 3X

Per quanto riguarda il giudizio di DxOMark, il dispositivo ha soddisfatto sotto vari aspetti: esposizione e livello di dettaglio sono buoni sia nelle foto che nei video, i colori sono piacevoli e c'è un bilanciamento del bianco corretto; lo zoom dà soddisfazioni e convince. Tra i difetti troviamo alcuni artefatti in determinate situazioni, delle incertezze nell'esposizione nelle scene ad alto contrato, ritardi frequenti nello scatto (dopo la pressione del pulsante) e degli errori nella messa a fuoco automatica.

Per dare un'occhiata ai vari sample della fotocamera del flagship e conoscere il giudizio completo di DxOMark, eccovi la pagina dedicata.

Display e audio

Le valutazioni di DxOMark vanno oltre il comparto fotografico e si spingono fino a display e audio del nuovo top di gamma. Per quanto riguarda lo schermo, Xiaomi 13 Pro ha totalizzato 136 punti, piazzandosi vicino alla ventesima posizione. Il terminale è dotato di un pannello AMOLED E6 da 6,73″ con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz.

A quanto pare lo schermo del dispositivo non entusiasma più di tanto, posizionandosi al di sotto di nomi del calibro di Honor Magic 5 Pro, iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, Google Pixel 7 Pro, OPPO Find X5 Pro e non solo. In generale la fedeltà cromatica è buona e contrasto e colori sembrano ben gestiti durante la visione di contenuti in HDR10. Il DC Dimming fa il suo lavoro e non ci sono problemi in condizioni di scarsa illuminazione.

Per quanto riguarda invece la parte audio, il nuovo flagship di Xiaomi ha totalizzato 140 punti. Anche qui l'entusiasmo è poco: in cima alla classifica di DxOMark Audio troviamo una vagonata di gaming phone (Black Shark 5 Pro in testa). Tuttavia ci sono anche parecchi terminali standard che sembrano superiore a Xiaomi 13 pro.

Comunque, per scoprire tutti i dettagli della valutazione di DxOMark (lato audio e display) potete dare uno sguardo alle pagine dedicate tramite il link in fonte.

