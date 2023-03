Tecno amplia la serie Spark 10 con tre nuovi modelli

A distanza di pochi giorni dal lancio di Spark 10 Pro, Tecno ha annunciato la disponibilità di ben altri tre modelli della serie. Parliamo di Tecno Spark 10 5G, Spark 10 e Spark 10C.

Tecno Spark 10 5G, Spark 10 e Spark 10C: tutto quello che c'è da sapere

Purtroppo, Tecno non ha rivelato le specifiche tecniche degli altri smartphone della serie 10. Piuttosto, all'interno del comunicato stampa dedicato al lancio dei nuovi dispositivi, si è concentrata a descrivere nel dettaglio le caratteristiche del modello più costoso (il 10 Pro, appunto) che abbiamo già visto qualche giorno fa.

Dei nuovi arrivati, sappiamo solamente che combinano alte prestazioni con un design alla moda, che sarà probabilmente lo stesso di Tecno Spark 10 Pro.

I tre nuovi modelli condividono poi una stessa batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18W e funzioni fotocamera come la modalità Bellezza, sticker AR, filtro Super Night e Super Night Algorithm. A proposito di fotocamera, a quanto pare tutti i modelli della serie godono di un sensore principale AI da 50 MP.

Per quanto riguarda le tonalità disponibili, Tecno Spark 10 5G, Spark 10 e Spark 10C sono stati lanciati nelle colorazioni bianca, blu, nero e verde.

Tecno Spark 10 5G, Spark 10 e Spark 10C – Disponibilità e prezzi

Tecno Spark 10 5G, Spark 10 e Spark 10C saranno disponibili in Africa sub-sahariana, Sud-est asiatico, Asia meridionale, Sud America, Medio Oriente e in alcuni paesi europei nelle prossime settimane. Al momento, non sono stati ancora forniti dettagli sul prezzo.

