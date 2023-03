Snapdragon 7+ Gen 1 sarà molto potente, e Xiaomi alza l’hype

Con nome in codice SM7475, Qualcomm sta preparando uno Snapdragon 7+ Gen 1 che potrebbe avvicinarsi ancora di più alla serie Snapdragon 8, erogando più potenza che mai. Sulla base di quanto vociferato finora in rete, la serie 7 potrebbe portare sul piatto un System-on-a-Chip che anche se non sarà montato sui top di gamma avrà prestazioni al pari di flagship di non troppo tempo fa.

Spuntano nuovi dettagli sullo Snapdragon 7+ Gen 1: Xiaomi potrebbe usarla per prima

Qualcomm SM7475 could be Snapdragon 7+ Gen 1 or Snapdragon 7 Gen 2 scores 1 Million+ ( Realme Device ) score on AnTuTu benchmark. 😍

Image via: DCS pic.twitter.com/ROUsfBBdpW — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 13, 2023

Sommando le nuove informazioni a quelle già note, sappiamo che lo Snapdragon 7+ Gen 1 sarà realizzato nuovamente da TSMC e con un più rifinito processo produttivo a 4 nm. Il SoC dovrebbe contenere una CPU tri-cluster composta da 1 core Prime, 3 core Gold e 4 core Silver e una GPU Adreno 725 a 580 MHz; e in rete si suggerisce che 7+ Gen 1 possa sostanzialmente essere una versione underclockata dello Snapdragon 8+ Gen 1. A sostegno di ciò ci sarebbe il primo benchmark Antutu, in cui l'SM7475 ha superato il milione di punti, avvicinandosi proprio al punteggio dello Snap 8+ Gen 1.

Non c'è voluto molto prima che una personalità come Lu Weibing, a capo del sub-brand Redmi, facesse capire in maniera sibillina ma non troppo che fra i primi smartphone con Snapdragon 7+ Gen 1 potrebbe esserci il loro. Adesso ci aspettiamo che facciano lo stesso le varie compagnie come Xiaomi, Realme, OPPO, vivo, con teaser che ne anticipino il lancio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il