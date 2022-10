Qualcomm prepara lo Snapdragon 7+ Gen 1: “colpa” di Samsung

Ve lo ricordate lo Snapdragon 7 Gen 1, chipset annunciato da Qualcomm al fianco dello Snapdragon 8+ Gen 1? Probabilmente alcuni di voi se lo erano scordato in questi mesi, dato che da allora pochissimi smartphone hanno avuto la possibilità di portarlo al pubblico. Mi riferisco ai soli Xiaomi CIVI 2 e OPPO Reno 8 Pro, che fra l'altro sono disponibili esclusivamente in Asia; ciò significa che, al momento nessuno smartphone con Snap 7 Gen 1 è disponibile in occidente. Considerando ciò, fa quasi strano sentire già parlare dell'esistenza di un fantomatico Snapdragon 7+ Gen 1, ma in rete circolano già le prime voci sul nuovo SoC Qualcomm.

Prime indiscrezioni sulle specifiche tecniche del prossimo Snapdragon 7+ Gen 1

A svelarne l'esistenza è il leaker Roland Quandt, per quanto sul nome ci siano ancora dubbi: c'è chi parla di Snapdragon 7 Gen 2, ma viste le specifiche forse è più lecito parlare di Snapdragon 7+ Gen 1. Per il momento, Roland si limita a chiamarlo SM7475, aggiungendo che riproporrà l‘architettura tri-cluster per la CPU con 1 core Prime a 2,4xx GHz, 3 core Gold a 2,4xx GHz e 3 core Silver a 1,8 GHz.

Qualcomm SM7475. First Snapdragon 7 series with tri-cluster design. 1x prime core, 3x gold, 4x silver. 2,4xx GHz on the prime and gold cores, 1,8 GHz on silver (in testing) — Roland Quandt (@rquandt) October 5, 2022

Non è la prima volta che capita una situazione come quella che si è venuta a creare attorno allo scarso utilizzo dello Snapdragon 7 Gen 1. Lo stesso accadde sullo Snapdragon 780G, utilizzato solamente su Xiaomi Mi 11 Lite 5G e talmente poco diffuso da spingere Xiaomi a crearne una nuova versione con il precedente Snapdragon 778G. Se la produzione dello Snap 780G venne interrotta quasi subito fu per via del processo produttivo a 5 nm, particolarmente impegnativo per delle fabbriche che continuano a essere colpite dalla crisi dei chip. Anche perché parliamo di un SoC prodotto non da TSMC bensì da Samsung, i cui impianti produttivi è risaputo che abbiano problemi qualitativi.

E anche se la compagnia sud-coreana guarda già al futuro dei chip a 1 nm, l'impressione è che Qualcomm possa aver deciso di accantonare Samsung in favore di TSMC. Dopo aver fatto creare lo Snapdragon 8 Gen 1 a Samsung e poi lo Snapdragon 8+ Gen 1 a TSMC, lo stesso potrebbe avvenire in questo caso, passando dallo Snapdragon 7 Gen 1 prodotto a 4 nm da Samsung allo Snapdragon 7+ Gen 1 prodotto a 4 nm da TSMC. Questo giustificherebbe la scarsa differenza fra i due SoC, con la nuova versione che apporterebbe solo un boost delle frequenze (oltre al cambio di manifattura). Ecco perché i produttori avrebbero desistito dall'utilizzare l'attuale Snap 7 Gen 1: si vociferava che la serie Honor 70 l'avrebbe montato, salvo poi ricorrere al più rodato Snap 778G, idem lo Xiaomi 12 Lite.

