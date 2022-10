Twitter si fa multimediale: tweet con foto, video e GIF tutti insieme!

Twitter, ad oggi uno dei social network che più ha mantenuto alta la sua quantità di utenti, è in continua espansione. E crescendo, crescono anche le sue potenzialità e le sue feature, come è potuto essere il Tasto Modifica oppure come il poter allegare media diversi in un solo tweet come foto, video e GIF senza doverli distinguere e che potrebbe proiettare la piattaforma molto in alto.

Twitter: ecco quali media si possono allegare insieme in un solo tweet

Create a whole vibe pic.twitter.com/BDFnwC0pn9 — Twitter Support (@TwitterSupport) October 5, 2022

A presentare la funzione, oltre ad averla appena aggiornata l'applicazione, è Twitter stesso che tramite alcuni suoi tweet ha spiegato un po' quali sono le novità di pubblicazione sul social. In breve, adesso è possibile fare tweet ed è possibile pubblicare media differenti nello stesso post. Ad esempio, possiamo mettere foto, video e anche GIF tutte insieme o anche due video o due GIF e così via.

Per chi se lo fosse chiesto, non è assolutamente una novità assoluta, in quanto era già possibile farlo su Facebook o su Instagram. La differenza sta nel fatto che si possano usare le GIF insieme a questi media, cosa non fattibile nei social di Meta. Certamente, queto può aiutare creator e chi utilizza il social di esprimere in maniera più pratica i propri contenuti, senza dover creare più tweet per presentare ciò che si ha da dire.

Come detto, questa novità è disponibile sia su iOS che Android che sul web e, se non ne avete ancora la possibilità, vi basterà aggiornare Twitter dal dispositivo preferito.

