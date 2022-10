Twitter, adesso è ufficiale: arriva il tasto Modifica ma non (ancora) per tutti

Giorni di importanti cambiamenti per Twitter. Dopo il rilascio di Circle, il Social ha annunciato l'arrivo di un'altra importante e a lungo richiesta funzionalità: Il tasto Modifica per un tweet pubblicato.

Aggiornamento 04/10: Twitter ha ufficializzato il tasto Modifica per i tweet, ma non ancora per tutti i suoi utenti. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Su Twitter sarà finalmente possibile modificare un tweet dopo la sua pubblicazione

Dopo anni e anni di attesa, arriva su Twitter una funzionalità da molti richiesta: la possibilità di modificare un tweet in seguito alla sua pubblicazione. A spiegare come funziona la nuova feature è lo stesso Social. I tweet potranno essere modificati solo 30 minuti dopo la pubblicazione sulla piattaforma e saranno accompagnati dalla dicitura “ultima modifica [orario]“. Gli utenti potranno comunque accedere alla cronologia delle modifiche e leggere le versioni precedenti del post modificato.

Questa funzionalità può essere utile per correggere di errori di battitura o aggiungere hashtag senza dover eliminare l'intero tweet o thread di Twitter. Al momento, tuttavia, questa funzionalità è in fase di test e disponibile per un gruppo selezionato di utenti. Twitter ha riferito che spera di rendere disponibile la funzione di modifica tweet per tutti gli iscritti a Twitter Blue entro fine mese, come parte dei vantaggi che la versione a pagamento del Social offre, e che includono l'accesso anticipato alle funzionalità.

Purtroppo, non è ancora chiaro quando Twitter intenderà rilasciare la funzionalità per tutti gli utenti. Intanto, ricordiamo che da qualche giorno sulla piattaforma è disponibile Circle, una nuova funzionalità che permette di condividere un tweet con una cerchia di 150 persone massimo modificabile in qualsiasi momento. L'intento è quello di creare uno spazio più intimo, limitando l'accesso ai contenuti solamente a pochi eletti.

Twitter Blue testa il tasto Modifica, lancio a breve? | Aggiornamento 30/09

hello



this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes — Twitter Blue (@TwitterBlue) September 29, 2022

Dopo i primi test di inizio settembre, Twitter torna a provare il tasto Modifica, strumento tanto ambito quanto mai utilizzato dal social network ad oggi e che potrebbe rappresentare la svolta per milioni di utenti. Stavolta il test avviene tramite Twitter Blue, servizio Premium della piattaforma che, proprio attraverso un tweet, spiega che si stanno sincerando che tale strumento funzioni e che presto ci diranno come va. Insomma, un modo carino per dire che ci sono quasi e che a breve potremmo finalmente utilizzarlo.

Twitter lancia il Tasto Modifica per gli utenti Blue | Aggiornamento 04/10

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand!



US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I — Twitter Blue (@TwitterBlue) October 3, 2022

Dopo alcune fasi di test, su Twitter si potrà finalmente modificare i propri tweet senza doverli cancellare. Infatti, la piattaforma social permette ora agli utenti iscritti a Twitter Blue di usufruire di quella che è al momento una funzione premium, cioè il Tasto Modifica. In più, si potrà vedere lo storico delle proprie modifiche. I primi utenti Twitter Blue ad averne la facoltà saranno quelli di Nuova Zelanda, Canada, Australia e a breve negli Stati Uniti. Quanto al rilascio pubblico, immaginiamo che bisognerà prima raggiungere tutti gli utenti Blue a livello globale e poi per tutti gli altri, quindi è possibile possa arrivare a inizio 2023 o al massimo per dicembre 2022.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il