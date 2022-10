Redmi Buds 4 Pro: audio HiFi a 360°, riduzione del rumore e molto altro a meno di 90€

Oggi parliamo di auricolari TWS, e più nello specifico delle Redmi Buds 4 Pro. Non solo perché ci piacciono davvero molto, ma anche perché sono in offerta ad un prezzo ottimo, per cui se stavate pensando di acquistarle, questo è il momento migliore per farlo.

Redmi Buds 4 Pro a questo prezzo sono un vero best-buy

Le Redmi Buds 4 Pro sono degli auricolari in-ear che forniscono un isolamento passivo dal rumore esterno. A ciò si aggiunge una funzione di cancellazione attiva del rumore (fino a 43 dB), gestita da tre microfoni e vari algoritmi, che promette di ridurre fino al 99,3% del rumore ambientale.

Gli auricolari supportano una modalità adattiva che riesce a rilevare il rumore ambientale e scegliere il livello più appropriato di cancellazione del rumore, mentre la modalità trasparenza permette di rimanere in contatto con l'ambiente esterno e dialogare tranquillamente senza dover rimuovere gli auricolari.

Le Redmi Buds 4 Pro promettono un'esperienza audio wireless ad alta risoluzione. A tal fine, sono certificati da Hi-Res Audio Wireless e supportano il codec audio LDAC. Possiamo quindi aspettarci velocità di trasmissione fino a 990 kbps e risoluzioni audio di 96 kHz/24 bit e oltre.

Gli auricolari sono poi dotati di un doppio sistema di trasmissione dinamica, con un diaframma in lega di alluminio da 10 mm e un diaframma in titanio da 6 mm. Si combinano per offrire alti cristallini e bassi ricchi di dettagli per tutti i tipi di musica. Senza poi dimenticare la funzione di suono surround a 360°, per una esperienza ancora più immersiva.

Per quanto riguarda la batteria, le Redmi Buds 4 Pro promettono fino a 36 ore di autonomia con la custodia di ricarica, mentre in appena 5 minuti di ricarica è possibile ottenere altre 2 ore di riproduzione.

