Twitter come Instagram: arriva Circle, la lista degli Amici Stretti per condividere i post

Dopo mesi di sviluppo e sperimentazione, Twitter ha finalmente rilasciato Circle, una funzionalità che permette di condividere un determinato tweet con una cerchia ristretta di persone e costruire, così, uno spazio più intimo e privato. La funzionalità è già disponibile su Android, iOS e Web. Scopriamo insieme come funziona.

Cos'è e come funziona Twitter Circle

Il Social che ha portato Elon Musk in tribunale ha appena lanciato una nuova funzionalità: Circle. Per fare un paragone molto pratico, Circle funziona un po' come la lista degli Amici Stretti di Instagram: in entrambi i casi, solo le persone che fanno parte di quella lista/cerchia possono accedere e visualizzare la Storia (in questo caso, il tweet) condiviso. L'intento è quello di creare un ambiente più intimo, limitando l'accesso ad un particolare tipo di contenuto solamente a pochi eletti.

Con Twitter Circle, è possibile creare una cerchia di 150 persone massimo modificabile in qualsiasi momento. Tutti gli utenti che fanno parte di Circle vedranno un badge sotto i tweet che consente loro di sapere che quel post ha un'accessibilità limitata. Il badge menziona che “solo le persone nella cerchia Twitter di (@username) possono vedere questo tweet”. E non solo il post sarà in un certo senso privato, ma anche le risposte e le reaction che tale post riceverà potranno essere visualizzate dai soli membri della propria cerchia di Twitter.

Da questo momento in poi, quando si vuole pubblicare un tweet apparirà una nuova impostazione che permette di destinare quel post agli utenti di Circle. Se si vuole condividere il tweet con tutti, basterà selezionare la voce “invia a tutti”. Twitter Circle è disponibile per Android, iOS e Web.

