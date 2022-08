Dreame H12 è il nuovo aspirapolvere ed aspiraliquidi per una pulizia totale

Il settore dei vacuum cleaner è sempre più ricco di scelte e sempre più “aggressivo”, tuttavia ci sono alcuni brand che rappresentano dei punti fissi per la loro affidabilità e convenienza. É questo il caso di Dreame, marchio ormai ampiamente consolidato ed apprezzatissimo tanto in patria quanto alle nostre latitudini. L'ultima novità del brand è l'aspirapolvere senza fili Dreame H12: non solo un prodotto premium con specifiche super, ma sopratutto un alleato prezioso per la vita quotidiana!

Dreame H12: tutto sul nuovo aspirapolvere premium

Il nuovo Dreame H12 è molto più di un semplice aspirapolvere: come specificato anche poco sopra, si tratta di un modello premium dotato di alte performance e caratteristiche stellari, con tanto di funzione aspiraliquidi. Per essere ancora più chiari, abbiamo a che fare con un vero e proprio compagno per le pulizie, in grado di rimuovere polvere e sporco in un lampo e con la massima comodità.

Infatti, la combinazione tra aspirazione, pulizia a umido e lavaggio permette di rimuovere qualsiasi tipo di sporco. Inoltre la spazzola rotante è disegnata apposta per raggiungere le aree più difficili e pulire a fondo anche in prossimità del battiscopa. Dreame H12 è anche un vacuum cleaner che si pulisce da solo: basta premere l'apposito pulsante per avviare la pulizia automatica del rullo della spazzola!

Il cuore del nuovo accessorio targato Dreame è un motore brushless con una potenza da 200W, in grado di offrire un'aspirazione più forte; inoltre, il rilevamento intelligente dello sporco regola in modo intelligente l'aspirazione, ottimizzando l'efficienza energetica.

Il tutto è votato alla massima comodità e precisione, grazie al display LED (che permette di conoscere lo stato della pulizia con un'occhiata) ed i messaggi vocali, i quali forniscono una guida chiara sul funzionamento.

Per quanto riguarda l'autonomia, la capiente batteria a 6 celle da 4.000 mAh offre una capacità di pulizia continua per oltre mezz'ora, alla massima potenza. Il dispositivo integra un serbatoio dell'acqua pulita da 900 ml (sono 500 ml per quella sporca), praticamente il doppio rispetto ad altre soluzioni. In questo modo è possibile pulire più a lungo, senza la necessità di fermarsi per ricaricare il serbatoio.

Dreame H12 è anche attenzione allo spazio: l'aspirapolvere top è accompagnato da una pratica base di ricarica per nulla ingombrante. Il dispositivo resta in posizione verticale in tutta sicurezza grazie alla funzione di auto-supporto.

Insomma, l'ultimo vacuum cleaner targato Dreame è sicuramente molto più che un semplice aspirapolvere (e dopo questa panoramica ne abbiamo la certezza). Non ci resta che attendere tutti i dettagli sul prezzo di vendita e la disponibilità!

