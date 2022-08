Redmi Pad certificato in Europa: svelata la batteria

Uno dei tablet più attesi per il 2022, insieme proprio a Xiaomi Pad 6, è Redmi Pad, che potrebbe essere stato certificato in Europa. Il primo modello della compagnia affiliata a Xiaomi infatti potrebbe dunque arrivare anche nel nostro mercato, sebbene sembrava fosse destinato al solo mercato cinese.

Redmi Pad, dalla certificazione in Europa i dettagli sulla batteria e sul software

Xiaomi Pad 6 or maybe Redmi Pad 6 surfaces on the FCC. It is labelled as some Redmi tablet.



Features:

– WiFi 2.4, 5Ghz

– BL 5.1

– 7800mAh battery (BN81)

– MIUI 13 pic.twitter.com/12QBI6Ae4B — Simranpal Singh (ਸਿਮਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ) (@simransingh931) August 2, 2022

Ad effettuare la certificazione per l'Europa del tablet di Redmi è l'ente FCC, che ci mostra come il modello 22081283G, corrispondente a quanto pare proprio con Redmi Pad, sia certificato proprio per il nostro continente. Ma sappiamo solo questo? A dire la verità no, perché sono venute fuori anche alcune specifiche in merito.

Anzitutto, veniamo a sapere di un Wi-Fi Dual-Band a dare connettività al tablet, mentre non si menziona il 5G, che invece è venuto fuori più volte nel corso degli scorsi mesi, ma anche il Bluetooth 5.1. Per il software, ci riporta che Redmi Pad sarà dotato della MIUI 13, ma non dovrebbe essere una sorpresa. Finalmente però apprendiamo della batteria del dispositivo, che sarà un modulo da 7.800 mAh, quindi abbastanza capiente, di cui però non conosciamo ancora la potenza di ricarica.

Insomma, sebbene non vi siano ancora tutti i dettagli, ormai è chiaro: Redmi Pad potrebbe arrivare tranquillamente in Europa, andando a inserirsi in un mercato abbastanza specifico ma che potrebbe accogliere un modello molto valido da non sottovalutare.

