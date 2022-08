Questo gadget Xiaomi InFace è l’alleato per una skin care perfetta

Il brand InFace è parecchio attivo su YouPin, piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, e finora ha sfornato tanti accessori per la cura della persona dal rapporto qualità/prezzo super. Dopo il recente epilatore laser a freddo, stavolta arriva qualcosa di più “semplice” ma altrettanto efficace: la nuova spazzola sonica per il viso di Xiaomi InFace, soluzione che rende ancora più efficace la propria skin care quotidiana!

Xiaomi InFace presenta una nuova spazzola sonica per il viso: pulizia profonda per la tua skin care

Questa nuova spazzola per la pulizia e la cura del viso si presenta come un pennello caratterizzato da fibre sintetiche morbide e resistenti. Il dispositivo offre un massaggio vibrante con tre livelli di intensità: abbiamo una versione per pelli sensibili, una per una pulizia regolare e la modalità dedicata alla pulizia profonda.

La spazzola sonica Xiaomi InFace permette di migliorare la propria skin care; inoltre in confezione è presente sia una testina standard (utile per la pulizia e per i punti neri) che una per pelli sensibili, caratterizzata da setole ancora più morbida.

Il dispositivo è dotato di una batteria integrata ricaricabile tramite Type-C e presenta la resistenza ad acqua e polvere di tipo IPX7.

Se siete curiosi di provare la nuova spazzola sonica per il viso targata Xiaomi InFace, vi segnaliamo che il gadget è in offerta lampo su AliExpress: di seguito trovate il link alla pagina del prodotto.

