Redmi Pad 5G nella prima immagine: il nuovo tablet Xiaomi sta arrivando!

Mentre lato Xiaomi stiamo vivendo un periodo di relativa calma – a seguito del lancio della serie 12S, che purtroppo resterà un'esclusiva cinese – dal punto di vista della sua costola Redmi è tutto in fermento. Ci sono varie novità in arrivo, insieme a leak che riguardano il futuro del brand: tra questi troviamo anche qualche dettaglio in più circa il presunto tablet Redmi Pad 5G, ora protagonista della prima immagine dal vivo.

Redmi Pad 5G avvistato nella prima immagine dal vivo, con un design “ispirato”

Sono in arrivo mesi pieni per la compagnia partner di Xiaomi. Redmi K50S Pro sarà il primo modello del brand equipaggiato con lo Snapdragon 8+, si parla già della futura serie K60 e di recente ha fatto capolino anche la versione aggiornata del suo super notebook da gaming. Ed ora ecco spuntare la prima immagine dal vivo di Redmi Pad 5G, il tanto chiacchierato tablet low budget di Xiaomi. Non viene mostrata la parte frontale, ma solo il retro: il look sembra attingere da vivo Pad, almeno al primo impattivo.

Il retro ospita una single camera, mentre frontalmente dovremmo trovate un display LCD con risoluzione 2K. Il tablet è stato anche certificato in varie occasioni, segno che il debutto non è poi così lontano. Tuttavia da Xiaomi c'è il silenzio e finora ci sono solo leak e voci di corridoio. Si parla della presenza di un chipset MediaTek con il supporto al 5G; lato software pare ci sarà un versione Lite della MIUI for Tablet (ricordiamo che siamo nel campo dei rumor). Una certificazione lascia intendere che potremmo trovare una ricarica da 67W.

Comunque al momento i leak sono leggermente contrastanti: non sembra che avremo a che fare con un tablet “economico”, bensì con un'alternativa a Xiaomi Pad 5, forse ad un prezzo simile (ma con varie differenze, a partire dal chipset). Per il momento non abbiamo certezze, quindi restiamo in attesa di ulteriori novità!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il