Redmi K50S Pro riceve un’importante certificazione e si avvicina

Sebbene ad oggi l'unica “conferma” ufficiale riguarda solo l'esistenza della serie, si iniziano a conoscere i primi dettagli per Redmi K50S Pro tramite le prime certificazioni. Lo smartphone in questione è entrato nella piattaforma ministeriale cinese e dunque inizia a configurarsi, specie per quanto riguarda la memoria.

Redmi K50S Pro: svelati i tagli di memoria, ce n'è per tutti

Cosa apprendiamo, dunque, in merito al prossimo flagship Redmi? Il MIIT, ente ministeriale affine al TENAA, ci riporta che il modello 22081212C, identificato proprio come K50S Pro, troverà due tagli di memoria. Prima di questo, inevitabile la conferma del fatto che si tratti di un dispositivo 5G e che sia Android.

Tornando alle memorie, il brand ha optato per due tagli, uno da 8/128 GB e uno da 12/256 GB. Questo permette al brand di dare più scelta agli utenti, che possono dunque valutare la soluzione che ritengono più opportuna. Non ci sono altri dettagli in merito alle specifiche tecniche, ma immaginiamo che, con l'avvicinarsi di agosto 2022, troveremo altri importanti indicazioni.

Questa certificazione può risultare importante anche per noi occidentali, visto che avvicina anche la serie Xiaomi 12T (parallela della serie K50S nel mercato Global), che si comporrebbe dunque di questi due tagli di memoria anch'essa. Ovviamente, dobbiamo sempre confrontare tramite conferme, ma immaginiamo non sia una cosa lontana.

