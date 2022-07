Redmi Note 11S si aggiorna a MIUI 13 e Android 12 | Download

Continua l'opera di espansione all'aggiornamento per MIUI 13 e Android 12, questa volta al debutto su Redmi Note 11S 4G. In queste settimane è la serie Redmi Note che ne sta maggiormente beneficiando, fra Redmi Note 10S, Note 9, Note 9T e così via. Nel caso di Note 11S 4G, parliamo di uno smartphone lanciato negli scorsi mesi, perciò uno di quegli smartphone basato su MIUI 12.5 e Android 11. Un lancio che fece discutere, in quanto molti si aspettavano una serie Note 11 con Android 12 pre-installato, vista la finestra di lancio.

MIUI 13 e Android arrivano ufficialmente su Redmi Note 11S: ecco le novità

Lamentele a parte, l'aggiornamento in fase di roll-out via OTA è quello della build V13.0.5.0.SKEMIXM, quindi della MIUI 13 Global con Android 12 per Redmi Note 11S 4G. Anche in questo caso, però, è un aggiornamento in fase Stable Beta e perciò limitato esclusivamente agli utenti Mi Pilot che compongono il programma di beta testing. Ma se voleste già provarlo, potete scaricarlo e installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per Redmi Note 11S

