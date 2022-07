YouTube in arrivo sugli smartwatch? Google si lascia scappare degli indizi prezioso

Quanto deve essere grande uno schermo per poterci guardare qualche video? Per Google basterebbero pochi pollici, o comunque così pare visto che sul Web sono emersi alcuni indizi che sembrano suggerire che il colosso tecnologico stia lavorando ad una versione dell'app di YouTube per smartwatch.

YouTube arriverà anche su smartwatch? Gli indizi sulla pagina Web di Wear OS

Parliamo di indizi. Al momento, dunque, nulla ancora di ufficiale, ma Google potrebbe in futuro lanciare una versione dell'app di YouTube per Wear OS, il suo sistema operativo per smartwatch. Gli indizi emergono dalla stessa pagina Web ufficiale di Wear OS sulla quale, qualche giorno fa, sono state pubblicate delle immagini che forse hanno rivelato più di quanto dovessero rivelare.

Per chi non lo sapesse, l'azienda ha da poco rinominato l'app Google Pay in Google Wallet. Una scelta che ha investito tutti i dispositivi Android, compresi gli smartwatch. La pagina di guida di Wear OS, dunque, era stata aggiornata includendo delle immagini che in teoria avrebbero dovuto mostrare solo la novità appena introdotta, e quindi la nuova app rinominata.

L'app di Google Wallet, tuttavia, è apparsa in un elenco che includeva anche altre applicazioni, tra cui proprio quella di YouTube. Dopo qualche giorno, l'immagine in questione è stata rimossa dalla pagina, ma ciò non ha impedito a qualche occhio un po' più attento di notare particolarità e fare uno screenshot della schermata.

Ora, non è ancora chiaro se Google sti davvero lavorando all'app di YouTube per smartwatch o se, al contrario, si è trattato solo di un errore. Nulla vieta, infatti, che nel realizzare il nuovo modello di interfaccia utente, gli sviluppatori abbiano estratto un elenco di app più popolari senza prestare particolare attenzione a quali di queste app hanno una controparte per Wear OS.

Se così non fosse, un'app di YouTube per smartwatch avrebbe davvero senso? Voi cosa ne pensate? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo vi è piaciuto, condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il