Guerra Russia-Ucraina: vietato utilizzare Google, promuove terrorismo e violenza contro i russi

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha spinto numerose compagnie tecnologiche a limitare parte dei servizi offerti in Russia, se non addirittura ad abbandonare il mercato, lasciando migliaia e migliaia di utenti privi di applicazioni e tecnologie che qualcuno avrebbe considerato essere di fondamentale importanza. Uno dei casi più recenti è quello di Google, che lo scorso maggio ha deciso di vietare in Russia l'acquisto di app e giochi, effettuare pagamenti in abbonamento o acquisti in-app di beni digitali utilizzando Google Play.

Oggi torniamo a parlare di guerra, ban e Google. Questa volta, però, non è stato il colosso tecnologico a vietare un suo servizio, bensì la stessa Repubblica popolare di Donetsk, che ha bandito l'utilizzo del motore di ricerca di Google.

La Repubblica popolare di Donetsk vieta l'utilizzo del motore di ricerca di Google

Stando a quanto riportato dalla fonte, il motore di ricerca di Google sarà vietato nelle regioni ucraine occupate di Donetsk e Luhansk. Le autorità filo-russe hanno accusato il colosso di Mountain View di promuovere terrorismo e violenza contro i russi, mentre secondo il capo dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, “la propaganda dell'Ucraina e dell'Occidente ha superato tutti i confini, trasformandosi in vera e propria persecuzione dei russi, promuovendo bugie e disinformazione, in particolare contro la popolazione del Donbass“.

Sia la Repubblica popolare di Donetsk che di Luhansk hanno dunque vietato l'utilizzo del motore di ricerca di Google, che si aggiunge così ai servizi/piattaforme qui banditi. Un elenco che comprende, tra l'altro, anche Facebook e Instagram. Google non ha ancora risposto a una richiesta di commento. Intanto, se volete conoscere l'elenco delle applicazioni vietate in Russia, consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato.

