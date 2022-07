Il prossimo processore Snapdragon per smartwatch Wear OS sta arrivando: ecco il primo teaser

È passato più di un anno dal debutto degli ultimi chipset Wear 4100 e 4100 Plus, due soluzioni top dedicate al mercato degli indossabili. Nonostante il tempo, al momento il mercato dei dispositivi con Snapdragon e Wear OS non ha quote di mercato tali da avere una rilevanza più che strategica (anche se gli ultimi Samsung hanno avuto un successo strepitoso, contribuendo ad invertire questa tendenza). Intanto Qualcomm continua a fare passi avanti ed ora annuncia grosse novità in arrivo per il settore degli smartwatch: finalmente tira aria di Snapdragon Wear 5100?

Tira aria di Snapdragon Wear 5100: Qualcomm pubblica il primo teaser

Siamo in attesa del prossimo chipset per smartwatch targato Qualcomm e sembra che finalmente qualcosa cominci a muoversi. La compagnia statunitense ha pubblicato un teaser in cui fa riferimento al prossimo processore per il mercato degli indossabili, in arrivo prossimamente. Non viene fatta menzione del nome, ma volendo considerare la continuità della serie dovremmo trovarci alle prese con lo Snapdragon Wear 5100.

The clock is ticking on something big. 👀⌚ pic.twitter.com/0bYaGf3SrF — Snapdragon (@Snapdragon) July 12, 2022

Non vengono rivelati dettagli tecnici, non ci sono indizi sui primi brand che avranno a bordo questa soluzione. Insomma, al momento l'annuncio di Qualcomm si limita davvero all'essenziale. Probabilmente il debutto del nuovo chipset Snapdragon per smartwatch con Wear OS avverrà nel corso dell'estate o magari durante il mese di settembre.

Teniamo le dita incrociate e restiamo in attesa di ulteriori novità: nel frattempo vi lasciamo con le primissime indiscrezioni dedicate al prossimo Snapdragon Wear 5100 di Qualcomm, che dovrebbe essere il primo SoC per wearable a 4 nm.

