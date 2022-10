Saldi tech Monclick fino al 50% di sconto: tante offerte anche su Xiaomi, Honor e OPPO

Monclick ha lanciato in questi giorni la promozione “Fuoritutto OUTunno” per festeggiare l'arrivo della stagione colorata d'arancione. Fra le tantissime offerte con sconti fino al 50% troviamo anche dispositivi targati Xiaomi, Honor e OPPO: andiamo a scoprire insieme le offerte più succulente!

Fuoritutto OUTunno Monlick: sconti fino al 50% su Xiaomi, Honor e OPPO

Tra le offerte più interessanti troviamo sicuramente quella sul Redmi Note 11S, con 6 GB di RAM e 128 GB di storage che viene proposto a 249,99€. Con la sua fotocamera da 108 MP, questo è uno smartphone che la nostra redazione ha decisamente apprezzato in fase di recensione.

Notevole anche lo sconto ottenuto da OPPO A94, con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, che può essere acquistato al prezzo di 279,99€ invece dei canonici 369,99€. In questo caso il punto di forza di questo smartphone è decisamente il comparto fotografico, in grado di ottenere buoni risultati anche in situazioni di poca luce.

Per quanto riguarda HONOR, invece, viene proposto in sconto il modello X8 5G con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, scendendo ad un prezzo di 219,90€. Si tratta di uno smartphone dal design accattivante e dalle ottime prestazioni, proprio come evidenziato nella nostra recensione, che viene proposto ad un prezzo decisamente accessibile.

