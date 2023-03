Xiaomi è pronta per l’estate: ecco il nuovo ventilatore a torre smart

Nonostante il mondo stia facendo ancora i conti con il freddo inverno, Xiaomi cerca di prepararsi al meglio alla stagione estiva portando tempestivamente sul mercato un nuovo ventilatore a torre smart. Grazie a Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2, l'afa dei mesi estivi più caldi sarà soltanto un lontano ricordo.

Il caldo arriverà tra qualche mese, ma Xiaomi è già pronta con il nuovo Smart DC Inverter Tower Fan 2

Xiaomi Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2 è un ventilatore a torre in grado di coprire area di 10 metri con una rotazione di 150°. Rispetto al modello precedente, la nuova Tower Fan 2 è più veloce del 30% con un volume massimo di 484 m³/h, regolabile attraverso le impostazioni dell'app.

La sua natura smart, infatti, permette a questo ventilatore a torre di essere controllato tramite l'applicazione Mijia, per regolare l'intensità dell'aria oppure l'attivazione e la disattivazione programmata. Grazie al supporto per i comandi vocali Xiao AI, inoltre, è possibile utilizzare la propria voce per accendere e spegnere il dispositivo.

Xiaomi Mijia Smart DC Inverter Tower Fan 2 è disponibile su Xiaomi Youpin al prezzo di circa 45€ (329 yuan) per il periodo di lancio promozionale, al termine del quale il prezzo tornerà a salire a circa 50€ (349 yuan). Al momento non è chiaro se il prodotto arriverà anche sui mercati internazionali oppure resterà confinato in madre patria.

Nei giorni scorsi, l'azienda cinese ha presentato anche un ventilatore che viene alimentato da una power bank e può essere controllato tramite i comandi vocali.

