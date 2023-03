ChatGPT arriva su Apple Watch grazie a quest’app

Con WatchGPT, la prima applicazione AI dedicata all'indossabile di Cupertino, è possibile fare qualsiasi domanda direttamente dal tuo polso. L'app porta ChatGPT a bordo di Apple Watch, una novità che apre le porte a molteplici scenari futuri: ecco tutti i dettagli e il link al download!

WatchGPT porta l'AI di ChatGPT a bordo di Apple Watch | Caratteristiche, prezzo e download

Il funzionamento di WatchGPT è semplicissimo: basta installare l'applicazione a bordo del proprio Apple Watch per avere sempre a disposizione l'AI di ChatGPT, senza la necessità di digitare. Una volta aperta l'app è possibile ottenere qualsiasi risposta, interagendo direttamente con l'indossabile tramite comandi vocali. Inoltre è presente una funzione per condividere il risultato delle tue richieste (con un messaggio, una mail oppure via social).

Allo stato attuale è possibile porre solamente una domanda; tuttavia lo sviluppatore ha rivelato che in futuro sarà possibile avere anche una confermazione completa.

La prima applicazione con AI per Apple Watch, WatchGPT, è disponibile al download direttamente tramite l'indossabile, grazie al link qui sotto, al prezzo di 4.99€.

WATCHGPT PER APPLE WATCH – 4.99€ – DOWNLOAD

Oltre a questo software è presente anche un'alternativa più economica, ossia WatchAI (costa 2.49€): in questo caso si tratta di una soluzione basata sull'utilizzo di token per sfruttare l'intelligenza artificiale (un limite non da poco se si prevede un utilizzo intenso).

Avete già data un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il