Google Pixel 8: in arrivo una nuova funzione per migliorare i video

Grazie ad un nuovo aggiornamento di Google Photo iniziano a emergere i dettagli di quelle che potrebbero essere le nuove funzioni della serie Pixel 8. Come accaduto per Google Pixel 7, sembra che anche i nuovi smartphone firmati Big G possano ottenere nuove funzioni esclusive, soprattutto lato video.

Video Unblur pronto per Google Pixel 8? Le prime tracce nell'app Photo

In occasione del lancio della serie Pixel 7, Google ha introdotto nell'app Photo una esclusiva funzione chiamata “Photo Unblur” che permette di migliorare la nitidezza dei dettagli delle foto scattate con gli smartphone della compagnia, ma anche le vecchie fotografie magari catturate diversi anni fa con fotocamere non proprio di prim'ordine.

Con il lancio di Google Pixel 8, questa funzione potrebbe essere estesa anche ai video, grazie alla potenza del nuovo Tensor G3. Le prime tracce di questa nuova funzione sono apparse in un nuovo aggiornamento di Google Photo e i gli specialisti di 9to5Google sono riusciti ad abilitare l'interfaccia grafica scoprendo alcuni dettagli sul funzionamento.

Ai video sarà possibile anche applicare delle nuove sovrapposizioni (overlay) in fase di modifica, in modo da personalizzare il proprio filmato. Presenti anche 14 effetti video che permetto la modifica immediata della tonalità dei colori e dello stile. Per esempio, il filtro “Chromatic” aggiungere maggiore aberrazione cromatica, mentre “VHS” e “Super 8” emularanno lo stile delle vecchie telecamere.

Non ci resta quindi che attendere la presentazione della serie Pixel 8 di Google per scoprire tutte le novità esclusive che arriveranno su questi nuovi smartphone flagship.

