iQOO Z7 Pro 5G senza segreti: un leak svela le specifiche tecniche

Aggiornamento 17/08: un nuovo leak apparso in rete in queste ore ha svelato le probabili specifiche tecniche del nuovo iQOO Z7 Pro 5G. Trovate tutte le informaizoni e gli aggiornamenti all'interno dell'articolo.

Di recente vivo ha pubblicato il primo teaser ufficiale dedicato al prossimo modello della serie Z in arrivo per il mercato Global. Ora un leak svela qualche dettaglio in più su iQOO Z7 Pro 5G, con varie informazioni su specifiche, prezzo e uscita: ecco cosa sappiamo finora!

iQOO Z7 Pro 5G tra specifiche, prezzo e uscita: cosa aspettarsi da prossimo mid-range

Crediti: iQOO

Il design del terminale è stato svelato in parte dal teaser: si tratta di un dispositivo caratterizzato da un display con bordi curvi ed un punch hole centrale, un pannello che pare di dimensioni generose ma sottile: secondo le indiscrezioni infatti lo spessore sarebbe di soltanto 7.36 millimetri. Mancano immagini della back cover, quindi dovremo pazientare, nonostante secondo le informazioni pubblicate da un insider potrebbe trattarsi di un rebrand di vivo S17e. Nel frattempo un noto leaker ha svelato vari dettagli sulle specifiche del prossimo iQOO Z7 Pro 5G.

Il telefono sarebbe dotato di uno schermo AMOLED Dual Edge da 6,78″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate a 120 Hz; a differenza delle indiscrezioni precedenti non dovremmo trovate lo Snapdragon 782G bensì un chipset Dimensity 7200 di MediaTek, octa-core a 4 nm con Cortex-A715 fino a 2,8 GHz e GPU Mali-G610 (visto a bordo anche di vivo V27 e vivo S17e). Lato memorie ci sarebbero 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

iQOO Z7 Pro 5G could be rebadged Vivo S17e.



Rumoured specifications

📱 6.78" FHD+ Curved AMOLED display, 120Hz refresh rate

🔳 MediaTek Dimensity 7200 SoC

4nm TSMC, Mali G610 GPU

LPDDR4x RAM, UFS 2.2 storage

🍭 Android 13

📸 64MP OIS+2MP rear camera

📷 16MP front camera

🔋… pic.twitter.com/CVL6I0pb3N — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 17, 2023

La panoramica delle specifiche continua con una batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida da 66W, Android 13 tramite l'interfaccia Funtouch OS 13, una doppia fotocamera da 64 MP con OIS + 2 MP (con OIS) ed un modulo selfie da 16 MP. L'uscita di iQOO Z7 Pro 5G sarebbe prevista nel corso del mese di agosto mentre per il prezzo si vocifera di range di circa 275/330€ al cambio attuale (in lancio è previsto in India). Si tratta della stessa fascia di prezzo di OnePlus Nord CE 3 e Redmi Note 12 Pro (nel paese) e quindi in prossimo modello targato iQOO si pone come rivale diretto.

iQOO Z7 Pro è recentemente apparso anche su AnTuTu, la nota piattaforma di benchmarking, ottenendo un punteggio di 728.764 punti nel test completo. La CPU ha collezionato un punteggio di 248.330, mentre la GPU 179.560, un sostanziale miglioramento rispetto al precedente modello che faceva registrare performance decisamente più basse.

Crediti: Stufflistings @ Twitter

Il nuovo Z7 Pro 5G non è l'unico modello del brand in arrivo: di recente hanno fatto capolino anche le prime indiscrezioni in merito alla serie Z8, in arrivo prossimamente in Cina.

