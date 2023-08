Primi test per Samsung Galaxy Z Flip 6: finalmente un upgrade per la fotocamera

Nonostante il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 5 sia arrivato sul mercato soltanto poche settimane fa, sembra già essere arrivato il momento di parlare del suo successore. Secondo le indiscrezioni emerse online, infatti, l'azienda coreana sarebbe già all'opera per testare le novità che verranno introdotte probabilmente la prossima estate con l'arrivo del nuovo Galaxy Z Flip 6. Il cambiamento più grande sembra essere la risposta ad una delle critiche più feroci mosse dai fan: il comparto fotografico.

Samsung lavora già sul nuovo Galaxy Z Flip 6: le prime indiscrezioni

Crediti: Samsung

Secondo le informazioni condivise dal portale olandese GalaxyClub, Samsung non avrebbe perso tempo e sarebbe già attivamente a lavoro sul successore di Galaxy Z Flip 5, presentato ufficialmente alla fine di luglio 2023. Il nuovo modello, previsto per lo stesso periodo estivo, ma il prossimo anno, seguirà la numerazione canonica: questo significa che l'estate del 2024 sarà caratterizzata dall'arrivo di Galaxy Z Flip 6 (nome in codice B6) e Galaxy Z Fold 6 (nome in codice Q6).

Il primo prototipo del nuovo modello, secondo le indiscrezionil sarebbe dotato di una fotocamera principale da 50 MP, un netto upgrade rispetto al sensore da 12 MP attualmente in dotazione su Flip 5. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla nuova fotocamera, ma è lecito aspettarsi un upgrade del genere da Samsung visto l'arrivo sul mercato di smartphone foldable che si propongono anche come camera-phone, come ad esempio Xiaomi Mix Fold 3.

Chiaramente si tratta solamente di rumor e due nuovi smartphone di Samsung sono distanti ancora un'anno: le cose potrebbe come sempre cambiare in corso d'opera oppure semplicemente i leak potrebbero rivelarsi sbagliati.

