Sony Xperia 5 V arriverà a settembre: confermata la data d’uscita

Sony ha annunciato un nuovo evento per il mese di settembre che vedrà protagonista uno smartphone parecchio atteso. A un anno esatto dall'uscita del predecessore, Sony Xperia 5 V è pronto al debutto: la data di presentazione è stata confermata ed ora non resta che attendere maggiori dettagli per quanto riguarda le novità che troveremo a bordo.

Sony Xperia 5 V: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Sumahodigest

La data di presentazione di Sony Xperia 5 V è fissata per il 1° settembre, come evidenziato in apertura ad un anno esatto dal lancio di Xperia 5 IV. Quest'ultimo è stato lanciato con specifiche al top grazie allo Snapdragon 8 Gen 1: il nuovo modello non dovrebbe essere da meno e stando a Geekbench avrebbe dalla sua lo Snapdragon 8 Gen 2 (come il flagship Xperia 1 V) e ben 16 GB di RAM. Da una certificazione è emerso il supporto alla ricarica da 33W ma le indiscrezioni tecniche terminano qui.

Tuttavia il dispositivo è stato avvistato in un video leak, il quale ha svelato il design. Rispetto al predecessore troviamo una Dual Camera e è stato mantenuto l'ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie (una rarità nella fascia alta e top). Frontalmente abbiamo un ampio schermo senza notch e fori: la selfie camera è posizionata lungo il bordo superiore. Le colorazioni disponibili sarebbero tre: Black, White e Blue.

