I MacBook con Face ID potrebbero presto diventare realtà

Apple sembra non aver rinunciato all'idea di portare il Face ID sui MacBook ed avrebbe di recente registrato un brevetto che prevede l'implementazione della funzione tanto celebre su iPhone anche sui laptop della compagnia. I lavori sarebbero iniziati oltre sei anni fa, ma allora la tecnologia non era abbastanza matura per concedere l'integrazione in sistemi sottili come quelli delle webcam dei MacBook. La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare con i dispositivi futuri.

Un nuovo brevetto ci avvicina ai MacBook con Face ID

Nonostante Apple abbia dichiarato che il Touch ID è più comodo del Face ID sui MacBook perché “le mani sono già sulla tastiera e quindi è più veloce allungare il dito sul tasto“, sembra che la compagnia non abbia assolutamente rinunciato all'integrazione della tecnologia di autenticazione anche sui latpop. Dopo un iniziale brevetto registrato oltre 6 anni fa, in questi giorni è stato scovato online un nuovo brevetto che probabilmente ci avvicina ai MacBook di nuova generazione.

Il brevetto descrive minuziosamente il funzionamento del Face ID sui MacBook, con la scansione facciale che entra in azione quando si apre il laptop oppure quando si risveglia dal “Power Nap“, lo stato di ibernazione dai Mac che mantiene comunque in esecuzione parte delle applicazioni per essere subito pronto all'uso. Apple quindi sarebbe finalmente pronta a fornire un'alternativa a Windows Hello, il sistema di riconoscimento facciale che da anni viene sfruttato su Windows 10 e 11.

Trattandosi di brevetti, i tempi di sviluppo potrebbero effettivamente essere ancora lunghi: sembra impossibile infatti vedere questa funzione già sui nuovi MacBook con M3 in arrivo ad ottobre. Probabilmente il Face ID accompagnerà l'arrivo anche del 5G, descritto in uno dei nuovi brevetti di Apple.

